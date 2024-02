"JA ZNAM KO JE UBIO KNELETA"! Kristijan Golubović šokirao izjavom u programu uživo: Ja sam mu bio idol

Kristijan Golubović, jedan je od malobrojnih koji danas mogu da govore o dešavanjima sa ulica devedesetih i to iz ''prve ruke''.

On tvrdi da zna ko je ubio Aleksandra Kneževića Kneleta, koji je likvidiran 28. oktobra 1992. godine u sobi 331 beogradskog hotela "Hajat", iako taj zločin nikada nije rasvetljen.

"Ja znam ko je ubio Kneleta", rekao je Golubović u "Novom vikend jutru" na TV Pink.

Kao motiv ubistva Kneleta najviše se provlačila teza da je likvidiran u znak osvete jer je oteo džip od Miodraga Miše Cvjetinovića, koji je bio u porodičnoj vezi s Radetom Ćaldovićem Ćentom.

foto: screenshot Pink tv

"Kneleta je ubio Bora iz Dalja, zato što je napravio kardinalnu grešku. Površinski je mislio da može da zatraži bilo kom čoveku roleksa ili auto da bude sa devojkama glavni, a onaj koji ga je palio da ne vrati te stvari je zapravo ubio Kneleta. Kako, indirektno. Nemoj to on je Ćentin kum, mi smo loši sa njim, Goran je ubio Ljubu. Tu su najviše vodu držali Ćenta i Ašanin Darko, koji su pokušavali da se to izbalansira i da se kroz neko izvinjenje vrati i taj sat i auto... Knele nikada na silu nije mogao tom čoveku da uzme džipa, sat, nego idem sa ribom, to je bila jedna poznata estradna ličnost velika i dan danas... Ajde da se vidim sa njom, doći ću za dva sata, posle četiri sata već je počela da se pita sa strane te ekipe koja je bila jako opasna, a Knele to nije znao".

foto: Stefan Jokić

Golubović dalje tvrdi da ima pismo u kome je molio Kneleta da se sve to reši, ali dodaje da je "on već tada bio otrovan".

"Ono što sam ja radio Knele je nastavio u mom stilu, šišanje kratko, stavljanje lanaca, Kristijan je pionir, ti si njegov vojnik. To su radili, zavađali su dva oka u glavi. Kneletova porodica i pravi drugovi iz Braće Jerković su znali da je on bio tri godine mlađi drugar, ja sam mu bio idol, sve što sam ja radio on je to gledao, bio je u Kristijanovom fazonu, to ga je koštalo kada nije procenio situaciju kada je trebalo", rekao je Kristijan Golubović.