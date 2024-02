POGLEDAJTE! OVO JE DOSAD NEVIĐENA FOTOGRAFIJA ALEKSANDRA KNEŽEVIĆA KNELETA: Ovako je pozirao zeštoki momak sa beogradskog asfalta

Najupečatljiviji lik kriminalnog miljea Beograda devedesetih godina prošlog veka Aleksandar Knežević Knele (21) ubijen je 28. oktobra 1992, a taj zločin nikada nije rasvetljen.

On je živeo brzo, bio je opasan momak i imao je 21 godinu kada je ubijen 28. oktobra 1992. Knežević je likvidiran sa tri hica iz pištolja sa prigušivačem u apartmanu 331 hotela "Hajat". Knežević je zbog zabrinutosti za svoje najbliže, odlučio da se iz porodične kuće preseli u jedan od najelitnijih beogradskih hotela Hajat. Uselio se na treći sprat, u sobu broj 331.

Tvorac čuvene dizel - generacije žestokih momaka pronađen je u toj sobi, kako mrtav leži na stomaku, a na ogledalu je krvlju bila ispisana poruka "broj 1". Ova poruka do danas nije dešifrovana.

Bivši funkcioner beogradske policije, iz odeljenja za krvne delikte, izjavio je:

- Bio sam na uviđaju u sobi 331 hotela Hajat kada je Knele ubijen. Ležao je na stomaku, upucan s leđa. Mislimo da su u sobi bile dve osobe, jedna koja je očigledno imala nešto da mu saopšti i stajala je ispred njega, i druga, koja mu je stavila pištolj na potiljak i naterala ga da klekne na kolena. Na ogledalu je bio ispisan broj 1, što je možda bila poruka da je Knele prvi sa spiska za odstrel - objašnjava ovaj policajac.

U noći između 28. i 29. oktobra 1992. godine, u hotelu nisu radile bezbednosne kamere, a neko je pokucao na vrata apartmana broj 331, u kojem je Knele boravio.

Poslednje sekunde života i rekonstrukcija otkrivaju mnogo o tome ko je bio Kneletov ubica. Istraga veruje da je Knežević poznavao osobu koja je pokucala na vrat, jer ju je pustio unutra. Oni koji su ga poznavali tvrdili su da je uvek po nekoliko puta proveravao koga pušta u sobu, a da je pištolj u ruci držao čak i kada su mu bliski prijatelji dolazili u posetu.

Kako su pričali njegovi prijatelji, s obzirom da je Knele bez ikakvih problema pustio ubicu u svoj apartman, njega je ubio neko koga je on dobro poznavao. Poznato je da su napadač, ili napadači u Kneleta ispalili tri hica iz pištolja malog kalibra sa prigušivačem.

Kneletov otac, Dušan Knežević zvani Buca Al Kapone, verovao je da iza ubistva njegovog sina stoji policija i tajna služba.

"Giški, Belom i mom sinu pretili su zbog SPO-a i Srpske garde. Deset dana pre ubistva imali su generalnu probu ubistva, kada su im upali u sobu i naterali ih da legnu sa rukama na podu. U sobi su bili Knele i Mirko Bosanac. Specijalci su upali u apartman hotela Hajat i rekli im da legnu na pod. Potom su im objasnili da proveravaju alarmne uređaje, ali sam siguran da su u stvari proveravali kako će Knele reagovati pred policijom. Jedan moj prijatelj iz SUP rekao mi je da je kobne večeri preko policijske "motorole" preneta poruka "Knele ide sam".

- "Darko Stanojević je kobne noći bio u hotelu "Hajat". Pokušavao sam da dođem do Darka kasnije, da saznam šta se te večeri dešavalo, ali je i on ubijen u Nemačkoj. Niko nije dao odgovor na pitanje kako to da su kamere u hotelu otkazale i da su nestale trake sa zapisima svih ulazaka u hotel", priča Kneletov otac.

Knele je jedna od najpoznatijih figura beogradskog asfalta s početka devedesetih godina. Iako je ubijen mlad, Knele je za vreme svog kratkog života živeo onako kako su mnogi klinci tog doba sanjali. Međutim, upravo zahvaljujući takvom životu skončao je mlad, izrešetan i ostavljen na podu hotelske sobe beogradskog hotela "Hajat".

U međuvremenu se pojavilo samo nekoliko fotografija mladog Knelera. Jedna od njih, na fejsbuk stranici "Legende devedesetih" objavljena je sinoć.

Na njoj Knežević pozira ispred jednog hotela. Ruke su mu u džepovima, a oko vrata zlatna kajla.

