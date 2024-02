UBISTVO NUSRETA DESTANOVIĆA JE SPECIFIČNO PO JEDNOJ STVARI Kriminolog otkrio da li mediji utiču na porast zločina u Srbiji (VIDEO)

Monstruozno ubistvo koje se dogodilo u Sjenici potreslo je čitavu Srbiju. Naime, telo dvadesetsedmogodišnjeg mladića iz Tutina pronađeno je u bunaru dubokom sedam metara u Sjenici.

Javnost je već nekoliko dana izložena različitim informacijama o ovom slučaju, a najčešće se spominje ljubavni trougao kao uzrok zločina.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovao je Ljubiša Božić, kriminolog i sudski veštak.

- Sličan slučaj desio se i pre 15 godina. Po istom scenariju to se dešava u mnogim drugim krajevima u našoj zemlji. Radi se o ubistvima koja su izazvana jakim emocijama. One toliko preplave ljude da guraju čoveka u nešto naopako poput uzimanja nečijeg života. Bojim se da će taj nedostatak direktnih izvršilaca otežati postupak, mada će oni svakako biti privedeni pre ili kasnije - rekao je Božić.

Konstatovao je da je surovost ovakvih zločina često u proporciji sa negativnim emocijama u međuljudskim odnosima:

- Surovost je u srazmeri sa negativnim emocijama. Neobično je u ovom slučaju što ima više saučesnika. To iskače iz jednog uobičajenog primera. Ljudi valjda smatraju da je treba da pomognu tom prijatelju ili rođaku koji se nađe u takvoj situaciji.

Kaže da je broj ubistava u Srbiji u opadanju:

- Broj ukupnih ubistava se u Srbiji smanjuje. Biće još ovakvih ubistava. Mnogo je teže kad su porodična ubistva. Poznato je da ljudi koji ne mogu da savladaju emocije nisu dostigli stadijum zrelosti. Desi se da neko pogubi kontakt sa realnošću i misli da će rešiti svar na taj način, a ona se dodatno zakomplikuje.

Ocenio je da zastupljenost vesti iz crne hronike u medijima ne može bitno uticati na broj ubistava:

- To je jedino bio slučaj sa brutalnim masakrom u školi Valdislav Ribnikar i nedugo posle toga u Mladenovcu i okolini. Tu je očigledno da je prva priča izazvala drugu. Inače ne možemo da govorimo o kopiranju. Ljude to interesuje, to su udarne vesti u celom svetu, ali to nema značajan uticaj na porast broja ubistava. Ona su više situacionog karaktera. Ako je neko imao spreman nož desilo se ubistvo nožem, ako je imao pištolj pištoljem.

