ODBEGLU BRAĆU PANIĆ RASKIRNKALI KUMOVI I PRIJATELJ! Otkrili istražiteljima sve njihove MRAČNE TAJNE i sve o lancu prostitucije

Beogradska policija nastavila je akciju hapšenja učesnika u lancu prostitucije, kada je nakon privođenja Vuka Stankovića i Sonje L., priveden i D. L. (26), koji se mreži organizovane prostitucije u koju su upletena i odbegla braća Uroš Panić i Miloš Panić, kako je sam priznao, pridružio pre pet meseci.

foto: Printscreen/Instagram

Osumnjičeni D. L. koji je ujedno i kum odbeglom Urošu Paniću i suprug osumnjičenoj Sonji L., priveden je 12. februara po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva zbog krivičnog dela posredovanja u vršenju prostitucije, a na saslušanju je priznao sve.

Oktobar 2023. ključ

- Osumnjičeni je u potpunosti priznao krivično delo za koje je osnovano sumnjiv da je izvršio u saizvršilaštvu sa osumnjičenima V. S., S. L., M. P. i U. P., navodeći da je u "posao" sa navedenim licima ušao u oktobru 2023 - piše u saopštenju tužilaštva.

On je do detalja objasnio i na koji način su prljavi novac delili među sobom, kao i to koje su sve vrste masaža, koje su služile kao paravan za pružanje sekusualnih usluga, nudili klijentima.

- Osumnjičeni je pojasnio da su se usluge pružale u stanovima na Novom Beogradu, Zemunu i Beogradu na vodi, koji su u vlasništvu oca osumnjičenih M.P i U. P - stoji u saopštenju.

Kako su dalje naveli, izvršen je i pretres stana u kojem boravi D. L. i pronađeni su flajeri, rokovnici, spiskovi, kalendari i SIM kartice, korišćene za potrebe posla koji su redovno reklamirali na Instagramu, a kako bi pospešili obim posla, oglasi su objavljivani i na erotskom sajtu za čitav region.

- U rokovnicima su sipsikovi klijenata, kao i evidencija zarade i zakaznih termina. Ovo će biti od velike koristi u istrazi, kako bi se raskirnkao kompletan lanac - pojašnjava nam izvor.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, braća Panić izbegla su hapšenje jer su pobegli iz zemlje nekoliko sati pre policijske akcije u kojoj su privedeni Vuk Stanković i Sonja L., za koju se sumnja da je obavljala komunikaciju između klijenata i prostitutki. Nakon saslušanja troje uhapšenih pušteno je iz pritvora, s tim što je D. L. zabranjeno da napušta stan.

Podsetimo, na salušanju u tužilaštvu sve je priznao i osumnjičeni Vuk Stanković, nerazdvojni prijatelj Panića.

foto: Printskrin/Instagram

Senzualne masaže

- Lanac prostitucije je izgledao tako što su osumnjičeni reklamirali senzualne masaže, ekskluzivno samo za muškarce. Cena jedne masaže bila je od 3.500 do 10.000 dinara. Sa klijentima je u kontakt stupala sekretarica Sonja L., koja je zakazivala "masaže", a klijenti su devojkama plaćali na ruke posle obavljenog posla.

Devojke su taj novac potom u kovertama nosile "gazdama" uglavnom u stan u Zemunu i u jedan kafić u Beogradu - objašnjava izvor kako je funkcionisao "biznis".

Navodno, devojke su od svoje zarade zadržavale 70 odsto, dok je makroima išlo 30 odsto.

Bahate se i provociraju

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Tik Tok

Odbegla braća Panića, za kojima je raspisana potraga, odavno su poznata javnosti i to po svom bahatom ponašanju, kao i po nasilničkoj vožni zbog čega su više puta imali problema sa policijom. Braća su poznata po tome što vole da na društvene mreže kače snimke svoje nebezbedne vožnje, a da ne mogu bez Instagrama pokazalo se i nakon što je tužilaštvo saopšteno da se za njima traga. Naime, dok im je policija za petama, na njihovim profilima na društvenim mrežama osvanuli su snimci iz noćnog kluba.

- Nagađa se da su ti snimci nastali u klubu u Zagrebu, a sa njima u društvu je jedan mladić koji živi u Dubaiju. Zbog toga nije isključeno da su oni otišli na neku od ovih destinacija - objašnjava izvor.

Kako je funkcionisao lanac x osumnjičeni davali oglase za masaže x klijenti se javljali na brojeve telefona iz oglasa x sekretarica im zakazivala termine za "masažu" x klijenti odlazili u tri stana, u vlasništvu oca braće Panić, na zakazane "masaže" x posle obaveljnog "posla" plaćali prostutkama x devojke novac u kovertama odnosile makroima u kafić i stan