TELOHRANITELJ ANE NIKOLIĆ I LEGIJINE ŽENE IZREŠETAN U MIRIJEVU: Dejan Milačić Džin (35) surovo ubijen, egzekutor sasuo ceo šaržer!

Likvidacija, za koju mnogi tvrde da je profesionalno izvedena, nije rasvetljena ni posle 11 godina!

Dejan Milačić Džin (35), sa Cetinja, lični telohranitelj pevačice Ane Nikolić i Aleksandre Ivanović, supruge Milorada Ulemeka Legije, ubijen je ispred kuće u kojoj je iznajmio stan u Ulici Matice srpske u beogradskom naselju Mirijevo!

Milačiću, koji je radio i kao obezbeđenje u klubu "Teatro", sa leđa je prišao nepoznati napadač i pucao mu u glavu.

Egzekutor izleteo iz žbuna

Cetinjanin je 15. februara 2013., oko 21.20 sati, došao do Mirijeva automobilom i uparkirao ga do same kapije. Dok je izlazio iz vozila, nepoznata osoba je iskočila iz žbuna i sasula u njega ceo šaržer, samo u potiljak mu je ispaljeno pet metaka!

Uprkos činjenici da je bio teško ranjen, on je puzao desetak metara ka ulazu u stan i tu izdahnuo. Bio je izuzetno krupan i jak.

Ubistvo Milačića isplanirano je do tančina, a o motivima se do danas ispredaju različite teorije. Dok neki pominju njegov sukob u Crnoj Gori i da je reč o osveti, godinama se spekulisalo i da je njegovoj smrti kumovala tuča u toku novogodišnjeg nastupa Ane Nikolić na splavu "Bolivud".

Navodno je njen nastup prekinut kada je Milačić, kako se pričalo, metalnim šipkama napao obezbeđenje splava, smatrajući da ne poštuju dovoljno Anu. Kolale su priče da je u popularnu pevačicu bio potajno zaljubljen, iako je imao suprugu i dobio sina neposredno pre likvidacije.

- Užasna je tragedija to što se dogodilo. Saosećam sa njegovom porodicom i bližnjima. Moje duboko saučešće - izjavila je tada Nikolićeva za medije.

I pre ubistva Džin je bio na meti napada, o čemu svedoči i jedan od njegovih ranijih statusa na Fejsbuku: "Niko mi ništa ne može, pa puca u mene iz pištolja, jer sam čudovište na snagu. Redovne treninge rvanja obavljam u Beogradu!"

Takođe se pominjao i njegov sukob sa jednom navijačkom grupom "Crvene zvezde". Osim pomenutih, kao mogući motiv zločina provejavala je i teza o osveti zbog žestoke svađe u Crnoj Gori.

Dok je bio na Cetinju, navodno se posvađao zbog nekog posla sa nepoznatim Crnogorcima. Samo nekoliko dana pre likvidacije, vratio se u Beograd i policija je sumnjala da je upravo ta svađa rezultirala brutalnom osvetom.

Opomena Miši Banani?

Operativci beogradske policije nisu isključivali ni mogućnost da je Milačićevo ubistvo naručeno kao opomena Aninom bivšem momku Rodoljubu Raduloviću (Miši Banani), visokorangiranom pripadniku klana Darka Šarića, da pazi šta priča.

Iako je njihova burna veza bila okončana, navodno je odbegli Radulović i dalje bio mnogo vezan za pevačicu i brinuo za njenu sigurnost "iz daleka".

U istrazi je tada svedočila i pevačica koja je rekla da ne zna ništa o razlozima njegovog ubistva, da je sa ubijenim Milačićem bila u korektnim odnosima i da je on čuvao.

Ubijeni Cetinjanin u Srbiji nije imao krivični dosije, a u Crnoj Gori je privođen zbog posedovanja oružja. U martu 2012., posle kraće svađe, hicem iz pištolja je lakše ranio prijatelja iz detinjstva Milana Beladu, koji je odbio kasnije da ga krivično goni.

