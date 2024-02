"DEČKO JOJ JE PREVARANT" Prijatelj Ane Nikolić zabrinut za pevačicu: Živi kod nje, vozi njena kola, UPALA MU KAŠIKA U MED! KOKUZ

Popularna pevačica Ana Nikolić uživa u novoj ljubavi, a na društvenim mrežama često kači fotografije sa svojim izabranikom. Međutim, kako "Svet" prenosi, njen prijatelj je otkrio da se dotični Nemanja uselio u Anin stan i da mu je ona "slamka spasa".

- Anin dečko se super uvalio, ja znam dečka od ranije, nije on neka prilika. Njoj verovatno prija da je neko voli i podržava u tom njenom stilu života, ali nije on za nju. Nadam se da se neće opet razočarati. Dečko nema ništa, živi kod nje na gajbi, vozi njena kola, njemu je super, još se svima hvali kako je sa Anom Nikolić, pa kome to ne bi imponovalo - rekao je izbor.

- Ana je jako dobar čovek, ali moram reći i da je naivna, ne zna da pročita ljude, misli da svi imaju poštene namere. Ne verujem da on hoće da je prevari, ali mislim da mu je Ana slamka spasa. Znam da ima bivšu ženu i dete sa njom, da je nesnađen, nema love i upala mu je kašika u med - dodao je on i nadovezuje se:

- Ko zna koju priču joj je on ispričao, možda da je neko i nešto. Voleo bih da se Ana zaista i konačno posveti novom albumu i svojoj karijeri, umesto što daje na važnosti nekim nebitnim ljudima, gubi vreme na pogrešne. Ona zaslužuje mnogo više - završava izvor za gorepomenuti medij.

Ana Nikolić je nedavno privukla pažnju javnosti, ovog puta svojom emotivnom objavom na društvenim mrežama. Snimak skromne prizemne kuće u kojoj je odrasla Ana, izazvao je lavinu komentara među njenim fanovima i pratiocima. Ana je svojim pratiocima na Instagramu pokazala kuću svoje majke, ističući važnost sećanja na svoje korene i poreklo. Ova gesta izazvala je brojne pozitivne reakcije, a mnogi su pohvalili pevačicu zbog skromnosti i ponosa na svoje poreklo.

