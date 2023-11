ZATEKAO SAM GA U ĆELIJI SLINAVOG I DROGIRANOG: Šokantni detalji hapšenja Legije - ŽENA ISTRČALA I VIKALA MU DA SE VRATI

Nakon atentata na tadašnjeg premijera Zorana Đinđića, šef Jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija uspešno se skrivao više od godinu dana, a prema rečima nekadašnjeg načelnika Uprave kriminalističke policije Mila Novakovića - gde je nalazio utočište, ostaće večita misterija.

Novaković je nakon ubistva Ðinđića imao važnu ulogu u policijskoj akciji Sablja, a za Kurir je tada ekskluzivno detaljno opisao kako je izgledala predaja prvooptuženog za organizovanje atentata i kakve su sve nelogičnosti i propusti pratili taj čin.

foto: EPA/Srđan Suki

Novaković je za Kurir otkrio da je Legija nakon 14 meseci skrivanja u svojoj kući bio zapušten, a da je u trenutku predaje prema njegovim rečima bio pripit i možda naduvan.

- Ta "Sablja" je bila uspešna jer je svako radio svoj posao. Jasno je svima da su okolnosti u kojima se nalazimo nerealne. Kod nas je postalo pravilo da ti zemlja da sve što ima, a to je glas na izborima, a onda od tebe očekuje sve ono što ti je potrebno. Svako ima svoj spisak želja. Ja sam prvo rekao Prijiću da prvo treba da vodi istragu protiv nas, protiv mene, protiv Bebe... Nikada nisam bio na kolegijumu MUP-a ili učestovovao u radu tužilaštva. Jedan jedini put sam razgovarao sa Borom Banjcem koji je vodio UBPOK i Miletom Novakovićem kad se raspadala naša vlada 2003. godine i kad se odlučivalo o statusu svedoka saradnika. Sreli smo se i pitali su me da li je moguće da će sudbina svega zavisiti od onoga koji je na vlasti jer je sve počelo da se ljulja - rekao je lider LDP-a i tadašnji šef poslaničke grupe DOS-a Čedomir Jovanović

Vlada Vojislava Koštunice pokušala da opstruira istragu

Tvrdi da je naredna vlada koju je vodio Vojislav Koštunica na sve načine pokušala da opstruira postupak za ubistvo Đinđića.

- Vojislav Koštunica je morao da bude saslušan. Za mene je poražavajuće da se usudio da skuplja potpise i organizuje peticiju kako ne bi bio saslušan. Ja sam dva dana svedočio u postupku koji je vođen zbog 12. marta i ubistva Đinđića, a zbog pobune JSO sam svedočio i u predistražnom i u istražnom postupku. Naravno, tužilaštvo mi je postavilo pitanja koja je trebalo da postavi, a i svaki advokat svakoga od njih, čak je i ta životinja mogla da mi postavlja svoja imbecilna pitanja, a Koštunica je na sve to skupljao periciju. Radeta Bulatovića i Cecu su izuzeli iz optužnice zato što bi se proces srušio. U trenutku kad je Rade Bulatović postavljen za šefa BIA bio je na optužnici za ubistvo premijera. Ja sam istini doprinosio tako što sam bio na mestima na kojima treba da budem i da odgovorim na svako pitanje - rekao je lider LDP-a.

Stvorili su jedinicu za ubistva Jovanović je naglasio da pravi oficir nikada ne bi ubio nedužnog čoveka bez obzira na naređenje pretpostavljenog. - Dva puta pokušaj ubistva Draškovića, zatim ubistvo Stambolića, a iz te kuhinje je ubijen i Ćuruvija... Sve su to bila politička ubistva. Da je bila neka normalna vlast znala bi ko radi taj posao. Oni su sve učinili da se rasformira SAJ jer da biste bili u SAJ morate da imate karton, da završite školu, ne možete kao što je u JSO mogao svako. Oficir nikada ne bi izvršio naređenje koje je dao Rade Marković - kaže Jovanović.

Jovanović nema dilemu da je Zorana Đinđića ubio pripadnik Jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović i to tačno onako kako je naveo Mile Novaković:

- Jedino što je Jovanoviću smetalo tog 12. marta je taj kriminalni ološ. Tako je sam rekao. Izveo je inspektore na Frušku goru gde je upucavao pušku. Svaki detalj tog 12. marta je rasvetljen i jedino što je tu ostalo kao neki šum je tih nekoliko izjava iz Zoranovog obezbeđenja od kojih je većina posle toga izjavila da je uradila to iz neke solidarnosti sa (šefom Đinđićevog obezbeđenja Milanom) Veruovićem.

Nekadašnji potpukovnik KOS-a Ljuban Karan ukazao je na spregu politike i kriminala.

- Otprilike oni koji su učestvovali u vlasti vide samo tuđu krivicu, ali ne i svoju. I to je veliki problem. Da vidimo mi vezu državnih struktura poput policije i JSO sa kriminalom. Odakle to? Moram da počnem od Legije stranaca. Samo kod nas se moglo desiti da neki vojnici koji odu u Legiju stranaca i tamo ne mogu da postignu neki viši čin postanu generali ili pukovnici. A kako se to desilo? To je zato što se naša vojska nije spremala za prljave ratove, a pojavili su se upravo oni. Nije greška u tome što se kriminalcima daje da brane zemlju već zato što su oni dospeli na rukovodeće položaje - naglašava Karan.

Dodaje da nije logično to što ih je vlast postavila na rukovodeća mesta.

- To su ljudi koji ratuju za pare i ubijaju za pare. Okupljaju slične sebi, a problem je i ta vojne obuke. Oni koji su došli izvana su počeli da driluju, a to znači da kada ti komandant kaže da ubiješ Stambolića, ti ga ubiješ... Njihov prirodni ambijent su kriminal i kriminalci, a vlast njih postavi na rukovodeća mesta. To nije logično - rekao je Karan.

foto: EPA/STRINGER

Legija nogom otvarao vrata Vlade Srbije

Jovanović se osvrnuo i na bahato ponašanje Ulemeka i potvrdio tvrdnje Mileta Novakovića da je Legija nogama otvarao vrata kabineta u zgradi Vlade Srbije.

- Legija je otpušten iz MUP-a u maju mesecu 2001. godine jer je pucao u TV u diskoteci kad je video da su uhapšeni neki njegovi ljudi u Parizu. To je bio Spasojević sa Lukovićem. Tada je izgorela diskoteka. Odmah je suspendovan, po pravilima službe dok se ne završi postupak. Nekoliko dana posle toga otišao je na Cecin rođendan gde se pojavila patrola policije koju je terao da igra kolo dok im je pucao pod noge. Obaveštena je policija koja je pozvala DB u pola noći. Zoran Mijatović, zamenik načelnika resora, seo je u auto i uhapsio Legiju i odveo u stanicu u 29. novembra. Mene je nakon toga zvao komandant JSO-a i rekao da su legiju uhapsili da bi otišao u Hag, da mu je tako javljeno od Koštunice, a da dižu jedinicu. Seo sam u auto i otišao u stanicu i našao Legiju dole bez pertli, kaiša, slinavog, pijanog i drogiranog i tražio od njega da pozove JSO i da kaže šta se zaista desilo da ne bi bilo daljih problema. Tada je i otpušten iz MUP-a - rekao je Jovanović.

Osvrnuo se i na predaju Ulemeka.

- Sve je to rekao Mile Novaković. Legija je izašao iz kuće, a za njim je trčala žena pokušavajući da ga vrati. Komandant Žandarmerije je pozvan i oni su ga vozali po gradu, pošto nisu znali šta sa njim da rade, pa umesto da ga sprovedu u zatvor odveli su ga kod ministra (policije Dragana) Jočića. Tu je došao (šef BIA Rade) Bulatović, bio je tu i direktor RTS-a (Aleksandar) Tijanić i (Vojislav) Koštunica i najmanje je bilo tih budalaština.

Ljuban Karan navodi da je i sam Jovanović koketirao sa onima koji su ubijali.

- Nije to tačno! Nije sporno da sam ja imao kontakt sa njima. Ja sam ga poslednji put video kad sam mu dao knjižicu da je otpušten iz MUP - odgovorio je Jovanović.

