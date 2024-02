"PRODAĆE KUĆU UŽASA, NEĆE TU DA ŽIVI" Sin dolazi iz Kine da sahrani majku i babu, drugi sin u zatvoru čuo za zločin i PORUČIO OVO

Kobno veče kada je došlo do zločina u selu Rakovac kod Beočina zauvek je zavilo sve u crno, a meštani ovog mesta tek sada postali su svesti šta je uradio njihov nekadašnji komšija, kada je presudio majci i ćerki, od kojih je jedna od njih njegova bivša supruga.

foto: Nenad Kostić

- Branislav je došao kod Dragane to veče, popeo se na sprat i tu je izbila svađa, ali niko od komšija nije čuo svađu, da je neko čuo, sigurno bi prijavio već tad i do svega ovoga ne bi ni došlo. Verovatno je posle svađe on rešio da joj presudi. Nada je bila u komšiluku, možda bi stigla da se odbrani da je bilo drugačije, ali takva je bila sudbina. Otišla je kući i pokušala da uđe, međutim nije ni stigla da se odbrani, sigurno bi ona uzela šta prvo vidi u ruke da ga udari, ali mučenica nije stigla. Odmah na ulazu kod vrata je ubio - kaže izvor blizak ovoj porodici za Kurir.

Za Branislava u ovom selu niko nije imao da kaže nijednu lepu reč, kako kažu, oduvek je bio propalica, mnogo je pio, maltretirao je i Draganu i taštu Nadu, dok je nesrećna žena činila sve, čak je porodicu ona izdržavala od male penzije dok je Dragana bila trudna.

Komšije su za stravične vesti čuli po dolasku policije i hitne pomoći, kada su se svi podigli na noge nakon što je ulica odzvanjala sirenama.

foto: Petar Aleksić

- Čuli smo sirene ispred te kuće, međutim, ograda je visoka, pa niko nije video odmah šta se desilo. Kada je policija stigla, prvo su mislili da je Branislav pobegao, uleteli su u dvorište i pretraživali prvo šupe, dvorište i okolinu, međutim, on nije ni bio svestan šta je uradio, sedeo je sve vreme sa telima u lokvi krvi - ispričao je jedan od komšija.

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo odmah je priveden to veče, nakon što je policiju sam pozvao i sačekao ih u kući gde je počinio zločin. Ubrzo nakon toga, komšije su kontaktirale sa jednim od sinova nesrećne Dragane i osumnjičenog Branislava, koji se trenutno nalazi u Kini, a dve nesrećne žene biće sahranjene odmah po njegovom dolasku.

foto: Facebook

- On se vraća za Srbiju tek krajem februara, s obzirom na to da živi i radi u Kini, ne postoji šansa da stigne ranije i tek tada će njih dve biti sahranjene, međutim, naravno da se jako potresao zbog svega, neće ostajati ovde dugo, on se lepo snašao u Kini, tamo će i ostati, a ovu kuću ovde planiraju da prodaju - ispričala nam je jedna od komšinica i dodala:

- Sin koji se trenutno nalazi u zatvoru još uvek ne može da dođe k sebi zbog tragedije - rekla je komšinica i objasnila da su zvali zatvor u Mitrovici gde je smešten, međutim, on nije imao snage da se javi na telefon, imao je samo da poruči da pripaze na pse i mačke, jer je ljubav prema životinjama nasledio upravo od majke i bake.