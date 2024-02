POTRESNE REČI TRENERA UBIJENOG STEFANA Mladić hteo da pomogne, oni se vratili i UBADALI GA! "Izvadili su mu organe, on je JUNAK"

Trener MMA borca Stefana Savića, koji je ubijen na Dorćolu u noći između subote i nedelje, obratio se skupu i rekao da će svi naknadno biti obavešteni kada će se obaviti sahrana mladića.

- Mi sada idemo u bolnicu da posetimo heroja koji je pokušao da pomogne Stefanu, te je i sam povređen. On je heroj, odstranjeni su mu neki organi i mi idemo da mu se zahvalimo na svemu - rekao je trener Tomislav.

Kako je objasnio posle toga za Kurir mladić nije poznavao Stefana već je video kako u krvi leži na ulici.

- On mu je prišao i dok je pokušavao da mu pomogne napadač ili napadači su se vratili i krenuli da ga ubadaju. On je sada dobro, mi ćemo uraditi sve da mu pomognemo, da damo krv, dosta nas je i sve ćemo učiniti da mu pomognemo jer je on junak - rekao je trener za Kurir.

1 / 11 Foto: Nenad Kostić

On je istakao da su ostali bez divnog momka, deteta i da sada samo žele da pomognu momku koji je pomogao njemu.

Podsećamo, reprezentativac Srbije Stefan Savić (23), osvajač bronzane medalje na svetskom prvenstvu u MMA, ubijen je nakon što mu je nepoznati napadač zario nož u srce posle svađe na Dorćolu u Beogradu.

Napad na talentovanog sportistu dogodio se u noći između subote i nedelje, sat vremena posle ponoći, na uglu Dobračine i Dunavske ulice. Policija traga za ubicom, ali i za motivom zločina, a šta se tačno dogodilo još uvek nije sasvim poznato.

- Prema jednoj verziji, Savić se u noćnom klubu sukobio sa jednim gostom. Proveravaju se informacije da je Savić radio kao obezbeđenje kluba kad se posvađao s gostom, a svađa je nastavljena i ispred lokala. Gost je izvadio nož i počeo da juri Savića niz Dobračinu - navodi izvor:

- Kad ga je sustigao, ubo ga je ispod pazuha. Savić je uspeo da se uspravi, ali je odmah izgubio snagu i pao ispred jedne firme na uglu Dobračine i Dunavske.

Pozvana je Hitna pomoć, koja je odvezla povređenog u Urgentni centar, ali je on ubrzo po prijemu izdahnuo.

