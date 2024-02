EKSKLUZIVNO! Uznemirujući snimak ubistva MMA borca iz potpuno novog ugla: Leži na asfaltu, NAPADAČI UBADAJU DRUGOG MLADIĆA

Stefan Savić (23) mladi MMA borac ubijen je u noći između subote i nedelje na Dorćolu, a potraga za njegovim ubicama i dalje traje.

Ekskluzivni snimak ubistva mladića, do kog smo došli na terenu, prikazuje poslednje trenutke mladog sportiste.

00:53 Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu

Napad na Stefana Savića dogodio se u noći između subote i nedelje, sat vremena posle ponoći, na uglu Dobračine i Dunavske ulice, a potraga za napadačem je i dalje u toku.

Kako smo saznali, a kako je kasnije ispričao Stefanov trener, još jedan mladić S.M. (32) je izboden tu jer je pokušao da pomogne sportisti.

Kako je objasnio posle toga za Kurir mladić nije poznavao Stefana već je video kako u krvi leži na ulici.

- On mu je prišao i dok je pokušavao da mu pomogne napadač ili napadači su se vratili i krenuli da ga ubadaju. On je sada dobro, mi ćemo uraditi sve da mu pomognemo, da damo krv, dosta nas je i sve ćemo učiniti da mu pomognemo jer je on junak - rekao je trener za Kurir.

On je pokušao da se odveze automobilom i zatečen je teško ranjen u kolima na Terazijama.

Ubijeni Stefan Savić je, podsetimo, bio jedan od talentovanijih MMA boraca, a oni koji su ga poznavali kažu da je pred njim bila sjajna karijera.

Krajem 2023. je došao do najvećeg uspeha, osvojio je bronzanu medalju na svetskom šampionatu u amaterskom MMA, koji se održao u Tirani. Savić je pre samo tri meseca gostovao u jednom podkastu i ispričao da je ovim sportom počeo da se bavi sa 14 godina.

Kurir.rs