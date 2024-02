"STEFANE, NISMO STIGLI DA PRIČAMO, SAD JE KASNO ZA TO, VOLIM TE" Potresna poruka i cveće na mestu ubistva MMA borca (FOTO)

Reprezentativac Srbije Stefan Savić (23), osvajač bronzane medalje na svetskom prvenstvu u MMA, ubijen je nakon što mu je nepoznati napadač zario nož u srce posle svađe na Dorćolu u Beogradu, a danas su se njegovi najmiliji okupili na mestu gde je ubijen u njegovu čast.

Porodica i prijatelji zapalili su sveće i ostavili cveće među kojim se našla i jedna rukom pisana poruka na plavom papiru od Stefanove prijateljice.

- Stefane, nismo stigli da pričamo. Želela sam toliko stvari da ti kažem, ali kasno je za to. Znam da me vidiš odozgo i nadam se da si na nekom boljem mestu. Znam da ćemo se sresti opet. Volim te, tvoja mala Maša - piše u poruci na belom cveću ostavljenoj za Stefana.

1 / 5 Foto: Nenad Kostić

Napad na sportistu dogodio se u noći između subote i nedelje, sat vremena posle ponoći, na uglu Dobračine i Dunavske ulice, a potraga za napadačem je i dalje u toku.

Kako smo saznali, a kako je kasnije ispričao Stefanov trener, još jedan mladić S.M. (32) je izboden tu jer je pokušao da pomogne sportisti.

Kako je objasnio posle toga za Kurir mladić nije poznavao Stefana već je video kako u krvi leži na ulici.

- On mu je prišao i dok je pokušavao da mu pomogne napadač ili napadači su se vratili i krenuli da ga ubadaju. On je sada dobro, mi ćemo uraditi sve da mu pomognemo, da damo krv, dosta nas je i sve ćemo učiniti da mu pomognemo jer je on junak - rekao je trener za Kurir.

Stefanov trener foto: Nenad Kostić

Kako smo pisali, on je pokušao da se odveze automobilom i zatečen je teško ranjen u kolima na Terazijama.

Ubijeni Stefan Savić je, podsetimo, bio jedan od talentovanijih MMA boraca, a oni koji su ga poznavali kažu da je pred njim bila sjajna karijera. Krajem 2023. je došao do najvećeg uspeha, osvojio je bronzanu medalju na svetskom šampionatu u amaterskom MMA, koji se održao u Tirani. Savić je pre samo tri meseca gostovao u jednom podkastu i ispričao da je ovim sportom počeo da se bavi sa 14 godina.

MMA savez Srbije Povodom ubistva Stefana Savića oglasio se i MMA savez Srbije. - S dubokim žaljenjem obaveštavamo vas da je u ranim jutarnjim časovima tragično preminuo naš mladi reprezentativac Stefan Savić. MMA borac izuzetnog talenta i posvećenosti, zauvek će ostati urezan u istoriju osvajanjem bronzane medalje, predstavljajući prvu generaciju koja je ponosno donela odličje Srbiji u MMA. Njegov neizmerni talenat, radna etika, ali i dobrota, ljubaznost i sportski duh čine neizbrisiv trag. MMA savez Srbije je potresen ovim gubitkom i iskreno izražava saučešće porodici i prijateljima. Počivaj u miru - saopštili su iz našeg saveza.