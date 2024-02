"DRŽAO JE PIŠTOLJ ISPOD JASTUKA" Bivša devojka ubice iz Mladenovca dala iskaz o vremenu provedenom sa Urošem: "Plašila sam ga se"

Tokom istrage koja se vodi protiv Uroša B, koji je 4. maja prošle godine usmrtio devet osoba, a ranio njih 13 u selima Dubona i Malo Orašje, saslušana je i njegova bivša partnerka koja je otkrila da je osumnjičeni i ranije pokazivao znakove agresivnog ponašanja.

Svedokinja je ispričala da je Uroša B. upoznala 2022. godine, te da je sa njim bila u emotivnoj vezi nekoliko meseci. Tokom saslušanja u tužilaštvu govorila je o njihovom odnosu, kao i šta joj je smetalo.

Istakla je da često odlazila u njegovu kuću u Šepšinu, gde je, podsetimo, pronađen arsenal oružja koji je policija zaplenila nakon stravičnog masakra. Arsenal oružja Blažić je držao u podrumu gde je i vežbao pucanje. Svedokinja je potvrdila da je znala da u kući postoji podrum ali da nikada nije išla tamo.

„Uroš mi je rekao da se u podrumu nalaze samo drva. Kuća ima potkrovlje, tamo sam išla, ali taj prostor nije dovršen, koristi se kao ostava. Jednom prilikom kada sam spavala kod Uroša, videla sam da ispod jastuka drži pištolj. Pitala sam ga odakle mu i rekla mu da želim da ga skloni, na šta mi je on rekao da je to njegov pištolj i da ima dozvolu. Drugo oružje u kući nisam videla, ali mi je Uroš pričao da njegov otac i deda imaju u svojoj kući puške, zato što su lovci“, navodi devojka i ističe da ništa više o oružju nisu pričali.

Svedokinja ističe da je posle izvesnog vremena uvidela da je Uroš počeo da je laže, te je odlučila ponovo da raskine sa njim.

„Jednom prilikom kada sam bila kod njega kući, pokupila sam nešto svojih stvari i rekla mu da me odveze kući. Dok me je vozio kući, mi smo se posvađali jer je shvatio da ja više ne želim da budem sa njim. U jednom trenutku me je izbacio iz vozila na sred puta, rekao mi je da izađem iz auta da me ne bi udario, bio je veoma ljut. To je bio prvi put da sam ga videla da je tako ljut, jedva je pristao da me odveze kući“, prepričala je devojka.

Nakon što su raskinuli, Uroš ju je kontaktirao za Novu godinu i Božić 2023. godine kako bi joj čestitao.

„Rekla sam mu da me više ne zove. Rekao mi je da mogu da dođem pa stvari tom prilikom, ali sam ja rekla da mi te stvari nisu potrebne, jer sam se plašila da bi on mogao da bude agresivniji nego one večeri kada smo raskinuli. U periodu kada smo bili pred raskidom, dešavalo se da ja ne želim da imam odnose sa Urošem, ali bi on insistirao i ja bih morala da pristanem. Plašila sam ga se“, navela je devojka.

Uroš joj se, kako je izjavila, nikada nije žalio da ima problema sa meštanima iz sela, ali je uvek sebe veličao.

„Nije imao potrebu ni da se druži sa meštanima iz sela jer je on smatrao da je posebniji od njih zato što je srednju školu završio u Beogradu i tamo je imao prijatelje. Tokom razgovora mi se nije nikada žalio, naprotiv, hvalio se kako je uspešan i kako dobro zarađuje. Uvek je želeo da bude po njegovom i nikada nije imao razumevanja za neke moje potrebe. Jednom prilikom me je čak ubeđivao da napustim redovno školovanje i da dođem da živim kod njega, ali ja to nisam htela da prihvatim“, navela je Uroševa bivša devojka.

Teško ubistvo, nedozvoljeno posedovanje oružja

Podsetimo, tog 4. maja, dan nakon stravičnog masakra u školi „Vladislav Ribnikar“, Uroš B. uzeo je automatsku pušku, pištolj, municiju i bombe i krenuo u krvavi pohod po selima Malo Orašje, Duboni i Šepšinu, u okolini Mladenovca. On je ubio devet osoba, a ranio više od 13 ljudi.

Psihijatrijsko veštačenje pokazalo je da je Uroš B. bio potpuno uračunljiv u momentu izvršenja zločina.

Pretresom objekata u vlasništvu njegove porodice pronađen je čitav arsenal oružja.

Urošu B. se na teret stavlja teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

