"NISU HTELI DA GA UBODU U NOGU, KAD SE ZARIJE NOŽ U GRUDI JEDAN CENTIMETAR JE FATALAN" Sudski veštak analizira ubistvo MMA borca

Samo u poslednjih devet dana, 14 osoba je napadnuto nožem, a od toga je ubijeno četvoro.

Gotovo u svakom slučaju, napadu je prethodila svađa, a napadači su bili ćerke, muževi, očevi, poznanici, ali i potpuno nasumične osobe.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Radiša Roskić, advokat i dr Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak.

Božić je prvo komentarisao dvocifren boj korišćenja noževa u svega poslednjih devet dana:

- Nažalost, radi se o piku dešavanja koji nije bio duže vremena. Međutim, ako pogledate godine tih mladića, dece, može da se zaključi da stupaju u svađe koje nemaju neku preteranu dubinu, ulaze u konflikt zbog razloga koji su jako površni. Očigledno su njihove godine razlog zbog kojeg se tako završilo. Nož je oružje koje je oduvek pored čoveka, lako ga je sakriti, nositi, a uglavnom se svi na suđenjima pravdaju da nose nož iz samoodbrane, ali je evidentno da se to oružje nosi kako bi se potencijalno neko povredio.

Potom je Božić pokušao da odgonetne da li su napadači znali da je kritična tačka za ubod ispod pazuha ili je to bilo nasumično nanošenje povrede:

- Pa, ne mogu sada da konkretno tvrdim, ali očigledno da nisu pokušali nožem da ga ubodu u nogu. Nož su visoko držali, u nivou grudnog koša, a u tom predelu je sve vrlo fatalno, bukvalno jedan centimetar može biti fatalan.

Roskić je komentarisao konkretno slučaj ubijenog mma borca Stefana Savića, a prema jednoj verziji priče sportista je u noćnom klubu, iz kojeg je pobegao, radio kao obezbeđenje:

- Poslednja saznanja o kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, ali i drugih, govore da su poslovi obezbeđenja vrlo unosni poslovi kada je u pitanju urbana sredina. Zajednički imenitelj za svih devet pomenutih slučajeva zapravo da se radi o urbanoj sredini i da se radi o nožu kao sredstvu izvršenja krivičnog dela. Ne znam zbog čega obezbeđenje ništa nije preduzelo radi sprečavanja ovog incidenta, a interesantno pitanje je kako su izvršioci uopšte uneli nož u objekat. Mislim da je naša policija dosta dobro usmerila istragu. To što su počinioci tako brzo identifikovani je samo plod dobre organizacije u istrazi.

Božić se osvrnuo na rad policije i Hitne pomoći u ovakvim slučajevima:

- Hitna pomoć je relativno dobro organizovana i to važi za čitavu teritoriju Srbije. Međutim, kod konkretno ovakvih napada i rana, teško da bi brzina Hitne pomoći bilo šta promenila. Pogledajte samo, uvek su neki klubovi u pitanju, alkohol, tamo se stvaraju konflikti, izvlače se pogrešni zaključci, pa sve to dovode do ovako nekih situacija. Klub je mesto gde bi trebalo da bude relaksacija, a imamo jednu suprotnost. Imate i u saobraćaju situacije gde ljudi zbog pogleda, parking mesta ili prestrojavanja uđu u neki konflikt koji će naneti povrede.

