"BIO MI JE KAO DETE, ODRASTAO JE U MOJOJ KUĆI" Trener ubijenog MMA borca o KOBNOJ NOĆI: Goloruk je stao pred njih i branio Stefana

Stefan Savić (23), reprezentativac Srbije u MMA i osvajač bronzane medalje na svetskom prvenstvu, ubijen je u noći između subote i nedelje u Beogradu. Njegov trener, Borislav Ćosić navodi da o Stefanu, njegovom razvoju i uspesima može uvek da govori jer je bio divan momak i dete.

Kako je na samom početku razgovora trener Ćosić istakao, prava istina se ne zna još, ali se nada da će istraga sve otkriti, i to što pre.

„Nikome ništa ne verujem, čekamo zvanične informacije. Znam samo da je bio sam u tom trenutku, sam im se i suprotstavio. Epilog događaja je da njega više nemamo. Danima ne spavamo“, navodi Borislav.

Kako ističe, od kobnog događaja „kičma mu je polomljena i emocije mu se mešaju“.

„Bio mi je kao dete, kao rođeni sin. Odrastao je u mojoj kući, tu je skoro živeo, tu mu je bila baza. Ovde smo provodili vreme, slavili rođendane, tu je trenirao i obitavao. Bukvalno sam mu bio kao drugi otac, a on meni kao dete. Psihu je razvio ovde. Hteo je da bude sportista, ali se ja nisam slagao sa tim. Na kraju sam stao iza njega, a on je to opravdao činjenicom da se brzinom svetlosti popeo na najviši mogući nivo“, kaže trener.

Ćosić navodi i da su Stefan i on imali ozbiljne planove.

„Stremili smo ka tome da dođemo do svetskog zlata, pa da posle uđe i u neki profesionalizam. Želeo je da otvori veliku teretanu gde bi živeo, radio ono što voli i trenirao. Svetska organizacija ga je spremala kao zaštitno lice za promotivne spotove na svetskom nivou. On je bio atraktivan čovek i borac, koji nije prezao ni od čega, čovek koji nije krio strah i koga je publika volela. Razni MMA savezi i predstavnici klubova su došli da se oproste od Stefana. To vam sve govori“, govori trener o Stefanu.

On ističe da je Stefan bio pošten, pravedan i pravdoljubiv.

„Branio je slabije. Da ne pomislite da sada to pričam zato što je bio naš, ne. On je takab bio zaista. Nije bio pokvaren, zao. Nije voleo ugnjetavanja“, objašnjava trener uz uzdahe. Ja sam za to saznao u nedelju ujutru. Pozvao me je njegov drug i rekao da je Stefan ubijen. Dalje ne znam više ništa. Usledio je šok, nespavanje i oproštaj od našeg Stefana“, navodi Borislav Ćosić.

Za sam kraj, on dodaje da je mladić koji je prišao da pomogne Stefanu, nakon što je i sam zadobio povrede, heroj.

„Svaka mu čast. On nije poznavao našeg Stefana, već je prišao i pokušavao da mu pomogne, ali su se napadači vratili i krenuli da ga ubadaju. On je sada dobro, mi ćemo uraditi sve da mu pomognemo jer je on junak, on je heroj. Odstranjeni su mu neki organi. Mogao je život da izgubi, goloruk je stao pred njih i branio našeg Stefana“, zaključio je trener ubijenog MMA borca, Borislav Ćosić.

Podsetimo, reprezentativac Srbije Stefan Savić (23), osvajač bronzane medalje na svetskom prvenstvu u MMA, ubijen je nakon što su mu napadači zarili nož u srce posle svađe na Dorćolu u Beogradu.

Za ovaj krvavi pir osumnjičeni su Vasilje Gačević (23) i Marko Daničić (23) za kojima policija intenzivno traga.

Najpre je došlo do svađe između mladića u klubu, koja se potom nastavila i ispred lokala. U jednom trenutku MMA borca su krenuli da jure osumnjičeni i sustigli ga na uglu ulica Dunavske i Dobračine.

Pretukli su ga i naneli mu smrtonosne povrede nožem.

