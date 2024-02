"OPLJAČKAO SAM ZLATARU DA BIH POSTAO POZNAT" Kavčanin uhapšen u Španiji pre 9 meseci gostovao na TV:Ovako sam dobio nadimak JAGUAR

Marko Stanković Jaguar, koji je uhapšen danas u Barseloni, u sklopu akcije "Vertikala", prošle godine je, gostujući na TV Happy, otkrio mnoge detalje iz života.

On je posle više od deset godina u bekstvu zbog ubistva iz 1998, u Holandiji uhapšen i 2009. isporučen Srbiji, gde je bio osuđen na 12 godina zatvora.

Govoreći o nadimku Jaguar, rekao je:

"Svi me pitaju, ovo nikad nisam rekao, nemam nadimak Jaguar po autu nego po životinji. Bili smo u Roterdamu i drug je rekao 'daj da jedemo nešto, gladan sam kao jaguar'. On je otišao i posle ga nismo videli. Ja jednom pitam druga njegovog gde je 'jaguar', on meni kao 'što ga zoveš tako', i posle on mene tako prozvao".

Pričao je i kako je po Holandiji kako je otimao kokain.

"Oteo sam negde 400 grama kokaina ili pola kile. 'Ajde da prodamo tu, verovatno se ljudi drogiraju. Ja uzeo da napravim paketiće. Ceo dan smo išli po toj trens žurci, nisam imao ni dinara, voda se plaća, a mi žedni, crkavamo. Danas se u Holandiji voda ne plaća na žurkama, jer su mnogi pocrkali od žeđi. Razmišljao sam, prodaćemo jedan paketić kokaina, pa ćemo da pijemo vodu i da jedemo. Mi smo ceo dan prodavali, nismo prodali ništa. Dolazi uveče čovek nudi mi kokain i travu. Ja ga pitam o čemu se radi. On mi kaže, to su sve studenti, oni kokain kupuju nedelju dana unapred. Onda sam kokain podelio po srpskom klubu", rekao je tada Stanković, pa dodao:

"Nisam nikad oteo preko kile kokaina. Nisam je po ceo dan išao i otimao drogu. Radio sam to samo kad mi nestane novca".

Prisetio se i prve pljačke, koju je izveo sa 17 godina u centru Pančeva:

"Nisam znao da maloletnici ne mogu u zatvor, mislio sam dobiću tri godine robije. Pojavi se sudija i kaže: 'Ako mi obećaš da nikad nećeš da pljačkaš zlatare, slobodan si'. I ja obećam. Gledam ovi 'pink panteri' stalno padaju. A ja da se krijem posle pljačke, a već sam u bekstvu zbog dvostrukog ubistva"...

Rekao je da je sa 15-16 godina prodavao robu na pijaci i švercovao cigare iz Mađarske.

"A carinici mi uzmu dva kartona cigara. Sa 17 sam razmišljao, daj da otresem zlataru, da izađem u novine i postanem poznat".

Podsetimo, Stankoviću se posle današnjeg hapšenja na teret stavlja da je pripadnik kriminalne grupe koja je organizovala i izvršila ubistva škaljaraca na Krfu - Alana Kožara i Damira Hadžića.

