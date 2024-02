HAOS NA ZLATIBORU! Dva mladića uhapšena zbog POKUŠAJA UBISTVA? Gotovo nasmrt izboli trojicu - tuča u apartmanu ESKALIRALA

U noći između srede i četvrtka, oko 2 sata došlo je prvo do verbalnog sukoba i svađe, a potom i do tuče i potezanja noževa na Zlatiboru.

Od izvora bliskog istrazi saznajemo da su u pitanju radnici koji su radili na jednom od objekata na Zlatiboru.

- To je bilo noćas oko 2 sata u jednom zajedničkom apartmanu gde boravi više radnika. Prvo je došlo do verbalnog sukoba, pa i tuče, a zatim i potezanja noževa. S.N. (25) i A.P. (33) iz Kragujevca su napali mladića (33) i teško povredili noževima, dok su lake povrede naneli dvojicu mladića starosti od 34 i 28 godina. Osumnjičenima se stavlja na teret ubistvo u pokušaju, a sa njima je bio i A.M. (27) iz Kragujevca i njemu se na teret stavlja krivično delo učstvovanje u tuči – saznajemo od izvora bliskog istrazi i dodaje da se pretpostavlja da su bili u alkoholisanom stanju, što će se znati nakon dobijenog izveštaja urađenog alko testa.

Mladić koji je teško povređen ubodom noževa van je životne opasnosti.

U toku je istraga, a osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Užicu.

Kurir.rs/Z.G.

