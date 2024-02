"BEGUNCI MISLE DA NEĆE BITI OTKRIVENI AKO BACE TELEFON, ALI SE VARAJU" Kriminolog otkrio: Policija može i ovako da im uđe u trag

Marko Daničić i Vasilije Gačević, osumnjičeni za ubistvo MMA borca i srpskog reprezentativca, Stefana Savića i dalje u su bekstvu.

Za njima je raspisana potera, koja je kao i za ostalim izvršiocima krivičnih dela počela na mestu zločina.

foto: Nenad Kostić

Srpska policija danas ima najsavremeniju tehniku, uz pomoć koje ulazi u trag razbojnicima i zločincima.

foto: MUP Srbije

Novinar Kurira Mladen Radulović istraživao je koje su operativne metode za traganje i hapšenje počinilaca najtežih nedela sa sagovornikom Dejanom Radenkovićem, kriminologom i bivšim pomoćnikom načelnika UK.

- Nakon identifikovanja izvršioca određenih krivičnih dela, pristupa se i njihovom pronalaženju. Policija to radi tako što ispituje samu ličnost tog izvršitelja ili više njih, kao na pirimer da li su pripadnici određenih kriminalnih grupa i koje su njihove aktivnosti u njima, da li poseduju "štek" stanove, kakvo je njihovo porodično stanje, ko su im prijatelji, da li mogu na određenim mestima da se sakriju, kao što su stanove supruge, rođaka, prijatelja... Naravno, u to se uključuje i praćenje mobilnih telefona, koji vrlo često sami izvršioci odbacuju od sebe, nakon što shvate šta su sve napravili, ali i za to postoje metode, koje zarad istrage ne želim da spomenem - započeo je Radenković.

01:37 Dejan Radenković o potrazi za ubicama mma borca: Počiniocima neće pomoći ni odbacivanje telefona!

Istraga počinje onog momenta kada policija nastoji da što pre identifikuje izvršioce krivičnog dela. Tada počinje igra mačke i miša. Naime, kriminalci nahode da se sklone što duže i da pobegnu od izvršenja pravde. S druge strane, operativci koji su u poslednje vreme dobili najmoderniju tehniku imaju alatke koje što pre mogu da dovedu do počinioca krivičnog dela.

- Kako policija, tako i druge bezbednosne službe u našoj državi poseduju veoma razvijene tehnološke uređaje koji mogu vrlo brzo da identifikuju, ne samo izvršioca, već i njihovo kretanje. Oni misle da odbacivanjem telefona, ili nekom drugom radnjom, neće biti razotkriveni - rekao je Radenković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:53 Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu