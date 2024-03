SRAMNO! "OBRAĆAJTE MI SE S POŠTOVANJEM, JA SAM CENJENI DOKTOR" Otac dečaka-ubice posle pitanja tužioca eksplodirao

Otac dečaka-ubice, koji je 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i čuvara škole, juče je pred Višim sudom u Beogradu koji vodi postupak protiv njega i njegove supruge izjavio da "nije kriv", ali i da tužilac treba da mu se obraća s poštovanjem "jer je on cenjeni doktor".

Na početku izlaganja, optuženi je rekao i da ne želi i neće odgovarati na pitanja advokata koji zastupaju porodice ubijene dece i radnika obezbeđenja škole.

Ponavlja da nije kriv

Sudsko veće, inače, usvojilo je predlog Višeg javnog tužilaštva da roditelji ubijene dece i sestra radnika obezbeđenja nemaju status svedoka i da im se dozvoli da sede u sudnici i tokom iznošenja odbrane okrivljenog.

- Na početku suđenja, na koje je doveden iz pritvora u kom je od dana kada se stravičan masakr počinio, otac dečaka-ubice izjavio je da nije kriv za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti i da je on sve uradio po propisima i zakonu. Rekao je prvi put i da mu je žao zbog svega što se dogodilo, ali potpuno neuverljivo. Celo iznošenje odbrane trajalo je dvadesetak minuta, i opšti utisak je da on žali samo sebe i da je čak i da mu je žao rekao samo zato što smatra da je za njega dobro da to kaže, jer su u sudnici prisutni i roditelji dece koju je ubio njegov sin, kao i sestra čuvara škole - kaže izvor Kurira.

Kako otkriva, otac ubice tokom dvadesetak minuta koliko je trajalo njegovo iznošenje odbrane, trudio se da deluje mirno i staloženo. Međutim, prema njegovim rečima, eksplodirao je i pokazao pravo lice kada je glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović počeo da mu postavlja pitanja.

- Rekao je da je sve obezbedio po propisima, i da je oružje i municiju čuvao u stanu po zakonu. Međutim, tužilac Stefanović ga je pitao kako onda objašnjava da je njegov sin, iz njegovih pištolja počinio tako strašan zločin i podsetio ga da je ubijeno desetoro ljudi, od čega devetoro dece. Na to pitanje, iz faze smirenosti, optuženi otac dečaka ubice prešao je u fazu agresije i posle svega 10 minuta ispitivanja od strane glavnog tužioca pokazao je svoje pravo lice. Obratio se sudu i to rečima: "Molim da mi se tužilac obraća s poštovanjem, ja sam cenjeni doktor" - otkriva sagovornik Kurira i dodaje da su tek tada roditelji, koji su dostojanstveno slušali, negodovali u sudnici.

Sa suzama izašli

Nakon svega, roditelji ubijene dece napustili su sudnicu zagrljeni i sa suzama u očima.

- Dosta je, zaista, dosta... - jedino je što je za Kurir uspeo da izusti Branko Anđelković, otac ubijene devojčice Mare.

- Prvi je iz sudnice izašao otac ubijene Sofije, Slobodan Negić koji je bio uzrujan, a onda se vratio da zagrli svoju bivšu suprugu i tako su zajedno izašli iz suda - kaže izvor.

Podsetimo, optužnicom mu je na teret stavljeno i da je sina u streljani obučavao da puca, iako je on imao tek 13 godina, ali je prema rečima našeg sagovornika krivicu za to otac juče u sudnici pokušao da svali na instruktora u streljani u koju je vodio sina. Inače, vlasnik i instruktor, takođe su optuženi, za davanje lažnog iskaza. Optužnicom je, podsetimo, obuhvaćena i majka dečaka-ubice koja se sumnjiči za nedozvoljeno držanje municije i ona bi odbranu trebalo da iznosi pošto njen muž završi sa odgovaranjem na pitanja.

Majka sve vreme uzdignute glave Majka dečaka-ubice juče je drugi put bila oči u oči sa roditeljima žrtava svog sina, a njeno ponašanje je začudilo sve prisutne. Majka dečaka-ubice sa advokatima foto: Zorana Jevtić - Pogled je spuštala samo ako ima šanse da se sretne sa drugim roditeljima, ali je sve vreme stajala uzdignute glave, gotovo kao da je ponosna. Nikome nije bilo jasno na šta bi mogla da bude ponosna - kaže izvor Kurira: - Ispred sudnice je stajala odvojeno od svih, okružena timom svojih advokata. Roditelji oko nje su se grlili i bodrili dok je ona bez ikakvih emocija sve vreme okretala glavu. - Delovalo je kao da pokazuje da nema čega da se stidi - kaže izvor. Ona je nakon suđenja prva napustila zgradu suda i tada, prvi put pognute glave, izašla sa svojim advokatima.

