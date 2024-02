KURIR SAZNAJE! RODITELJI UBIJENE DECE VRAĆAJU SE U SUDNICU: Ispitivaće oca i majku dečaka-ubice! GLAVNI TUŽILAC ZASTUPA OPTUŽNICU

Roditelji dece koju je njihov vršnjak 3. maja prošle godine hladnokrvno ubio u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u centru Beograda, kako Kurir saznaje, vratiće se u sudnicu i moći će da prate iznošenje obrana oca i majke dečaka ubice! Nastavak suđenja u Višem sudu u Beogradu, zakazan je za sutra.

Izvor Kurira otkriva da je Više javno tužilaštvo u Beogradu odustalo od ispitivanja roditelja kao oštećenih, kako bi im omogućilo da budu prisutni kada optuženi budu iznosili odbranu.

foto: Nenad Kostić

- Na taj način se omogućava roditeljima stradale dece da i sami neposredno postavljaju pitanja optuženima - kaže sagovornik Kurira.

On pojašnjava da bi, da je tužilaštvo ostalo pri predlogu, po zakonu roditelji morali da budu van sudnice dok optuženi iznose odbranu.

- Roditelji ubijene dece bili su protiv toga i tokom trajanja pripremnog ročišta koje je bilo zatavoreno za javnosti, bili su van sudnice i insistirali na tome da budu prisutni u sudnici na početku suđenja. Više javno tužilaštvo je reagovalo i stavilo predlog sudu da oni ne budu saslušani kao svedoci-oštećeni i da samim tim mogu u sudnici da prate suđenje od prvog dana - dodaje naš sagovornik.

U stravičnom masakru, koji počinio tada krivično neodgovoran trinaestogodišnjak, ubijeno je devetoro dece i radnik obezbeđenja. Njegovi roditelji su se na prethodmom suđenju izjasnili samo o krivici i tada su izjavili da "nisu krivi".

foto: Više javno tužilaštvo u Beogradu

Inače, jedan od dvojice tužilaca koji je zastupao optužnicu, Nikola Uskoković, vraćen je u osnovno tužilaštvo jer je bio upućen i tužilački savet ga još nije izabrao za Više javno tužilaštvo u Beogradu. Podsetimo, roditelji dece pisali su peticiju, ali ni posle 10 meseci tužilac Uskoković nije vraćen u tužilaštvo i predmet, a novi zakon zabranjuje upućivanje iz osnovnog u više tužilaštvo.

- Iz ovog razloga, prvi put jednu optužnicu zastupa i glavni javni tužilac na suđenju. Glavni javni tužilac Nenad Stefanović, bio je prisutan u sudnici od samog početka suđenja a kako se očekuje da sutra otac dečaka ubice iznese svoju odbranu, a da mu potom i Više javno tužilaštvo postavlja pitanja, jasan je zaključak da će okrivljenog ispitivati i sam glavni tužilac - dodaje sagovornik Kurira.

Otac dečaka ubice, podsetimo, optužen je da je učinio teško delo protiv opšte sigurnosti jer je dete od 13 godina vodio u streljanu i učio da puca, kao i da nije adekvatno čuvao oružje u kući. Dečak ubica je, podsetimo, stravičan zločin počinio iz dva očeva pištolja koja je nekoliko dana ranije, kako se sumnja, uzeo a potom kobnog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Dečak ubica i njegovi roditelji foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Nemanja Nikolić, Privatna arhiva

Majka dečaka, čiji je DNK pronađen na čaurama, tereti se za nedozvoljno držanje, nošenje i promet oružja. i eksplozivnih materija.

Takođe, optužnicom su zbog lažnog svedočenja, obuhvaćeni i predsednik streljačkog kluba kao i instruktor gađanja iz streljane u koju je, kako se sumnja, otac vodio sina i učio ga da puca.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je sudu predložilo da po okončanju dokaznog postupka oca osudi na 12 a majku na dve i po godine zatvora.

Inače, tokom svedočenja u parničnom postupku, koji su odvojeno od krivičnog roditelji ubijene dece pokrenuli protiv maloletnog ubice i njegovih roditelja, tokom potresnih svedočenja istakli su da ih je posebno pogodilo to što su od roditelja ubice njihove dece do sada čuli samo da "nisu krivi", ali i to što sebe pokušavaju da predstave kao žrtve.