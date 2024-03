OVO JE MARTINA KOJA JE UBILA SVOJU DECU, PA SA MUŽEM SKOČILA SA 17. SPRATA: "Od kad se udala nije se čula sa porodicom, strašno"!

Martina P.S. (23) koja je sa suprugom Lavom P.S. (25) u petak, kako se sumnja, ubila njihova dva sina (1) i (3) a onda držeći se sa mužem za ruke skočila sa 17. sprata solitera u Novom Sadu, kako saznajemo od kada se udala za Lava nije imala kontakt sa porodicom!

Prijatelji porodice iz Bačkog Petrovca odakle je Martina rodom, kažu da je ranije bila jako privržena porodici, ali da se godinama već nisu čuli.

foto: Privatna arhiva

- Majka joj je divna žena, ali povučena. Retko kada govori o porodici i privatnim stvarima, a sa Martinom je dugo baš nije čula, niti je znala šta je sa njom - kaže nam prijateljica Martinine majke i dodaje:

- Da li je bila u pitanju svađa između njih ili šta se tačno desilo nikada nam nije rekla, ona ima još dece i duvno se brine o njima. Znam da su imali još jednu porodičnu tragediju, gde je blizak rođak izvršio samoubistvo, moguće i da je tu došlo do Matrininog povlačenja, strašno mi je sve ovo.

foto: Privatna arhiva

Martina i Lav su, kako smo pisali, do detalja su isplanirali smrt cele njihove porodice, a isnpektori motiv traže u sekti.

Muž i žena su, sumnja se, u petak prvo u kući u kojoj su živeli na Petrovaradinu ubili svoje sinove, a onda su otišli na najviši soliter i skočili zajedno u smrt.

- Oni nisu živeli u našoj zgradi, ali očigledno je da su poznavali teren. Verovatno su ranije dolazili ovde da osmotre. Njih su u petak oko 22 sata snimile kamere kako su ušli u zgradu držeći se za ruke. Zvonili su na interfon i neko im je otvorio. Vidi se na kamerama da su prvo išli liftom do 16. sprata, a zatim peške do tog krova. Planski su sve uradili, ako uzmemo u obzir da su znali gde idu i imali su alat kojim su razbili to debelo, duplo staklo kako bi izašli na krov - kaže jedan od stanara novosadskog solitera.

foto: Privatna arhiva

Podsetimo, kod supružnika nisu nađena lična dokumenta, pa je identifikacija bila otežana, a kada su inspektori utvrdili njihov identitet, u subotu su otišli na adresu na kojoj su stanovali. Nažalost, tamo su zatekli tela dvojice dečaka.

- Tela mališana zatečena su u sobi, bila su u svojim krevetima, prekrivena čaršafima. Na telima nije bilo tragova nasilja, nije bilo krvi, ali se sumnja da su dečaci otrovani. Sumnja se da su im roditelji hranu pomešali sa otrvom, dali im da pojedu, sačekali da deluje, prekrili tela, zaključali kuću i otišli da se ubiju - kaže naš izvor i dodaje da je policija u dvorištu podstanarske kuće našla kesicu fungicida, sredstva za zaštitu biljaka.

