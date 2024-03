MUŽ I ŽENA DO DETALJA ISPLANIRALI SMRT CELE PORODICE: Deci sipali presticide u hranu i otrovali ih, oni se ubili držeći se za ruke

Supružnici L.P.S. (25) i M.P.S. (23) koji su u petak uveče, držeći se za ruke, skočili sa 17. sprata solitera u Novom Sadu i, kako se sumnja, prethodno ubili svoju decu, dečake stare tri i jednu godinu, do detalja su isplanirali smrt, a isnpektori motiv traže u sekti.

Muž i žena su, sumnja se, u petak prvo u kući u kojoj su živeli na Petrovaradinu ubili svoje sinove, a onda su otišli na najviši soliter i skočili zajedno u smrt.

Osmatrali teren

- Oni nisu živeli u našoj zgradi, ali očigledno je da su poznavali teren. Verovatno su ranije dolazili ovde da osmotre. Njih su u petak oko 22 sata snimile kamere kako su ušli u zgradu držeći se za ruke. Zvonili su na interfon i neko im je otvorio. Vidi se na kamerama da su prvo išli liftom do 16. sprata, a zatim peške do tog krova. Planski su sve uradili, ako uzmemo u obzir da su znali gde idu i imali su alat kojim su razbili to debelo, duplo staklo kako bi izašli na krov - kaže jedan od stanara novosadskog solitera.

Podsetimo, kod supružnika nisu pronađena lična dokumenta, pa je identifikacija bila otežana, a kada su inspektori utvrdili njihov identitet, u subotu su otišli na adresu na kojoj su stanovali. Nažalost, tamo su zatekli tela dvojice dečaka.

- Tela mališana zatečena su u sobi, bila su u svojim krevetima, prekrivena čaršafima. Na telima nije bilo tragova nasilja, nije bilo krvi, ali se sumnja da su dečaci otrovani. Sumnja se da su im roditelji hranu pomešali sa otrvom, dali im da pojedu, sačekali da deluje, prekrili tela, zaključali kuću i otišli da se ubiju - kaže naš izvor i dodaje da je policija u dvorištu podstanarske kuće pronašla kesicu fungicida, sredstva za zaštitu biljaka.

- Prazna kesica pronađena je u dvorištu kuće, a policija proverava da li postoji mogućnost da su deca otrovana upravo time. Tela su na obdukciju koja će utvrditi na koji način su mališani izgubili živote - kaže izvor Kurira i objašanjava da je trovanje pesticidima, odnosno fungicidima, jako opasno kod ljudi i da stvara paralizu respiratornog centra usled čega nastupa smrt.

- Kesica fungicida koja je nađena može da se nađe u slobodnoj prodaji i jeftina je. Obično se koristi za vinovu lozu. Otkud to u njihovom dvorištu utvrđuje istraga.

Ušli su u mozak roditelja i naveli ih da počine zločin! Sektolog Dimitrije Pastuović rekao je juče da se plaši da nas ovako nešto tek čeka. - Daj Bože da grešim, ali mislim da je, nažalost, ovo naša budućnost. Te organizacije ulaze ljudima u mozak i izazivaju pometnju, tako da ljudi nemaju više nikakvu percepciju, već sve rade u interesu te zajednice, koja ih je vrbovala njihovim pričama o ljubavi, kosmosu i slično - objasnio je Pastuović za medije, dok je njegov kolega Slađan Mijaljević istakao da je upravo sekta ušla u mozak roditelja i navela ih da počine ubistvo dece. - Definitivno sekta je ušla u mozak roditelja i to velikom psihološkom manipulacijom. Sekta je tražila od njih to da urade i oni su uradili ono što je traženo - ističe Mijaljević.

Inspektore je još više zaprepastilo i ono što su pored tela i kesice otrova zatekli u kući mladog bračnog para. Naime, zatečeni su simboli egipatskog zagrobnog života, sotone i odvajanja od kolektiva, što ukazuje na to da se ovde radi o ritualnom ubistvu, a onda i samoubistvu.

Crnina i spuštene roletne

- Sve što je zatečeno u kući odneto je na veštačenje i na analizu. Iz kuće su odneti i računari, kao i mobilni telefoni roditelja. Utvrdiće se s kim su komunicirali, šta su pretraživali na internetu, kao i šta konkretno znače svi ti simboli kojima su, po svemu sudeći, bili opčinjeni - kaže naš izvor i dodaje da par jeste bio otuđen od svoje okoline.

- Žena je rodom iz Bačkog Petrovca, ali godinama nije imala bliži kontakt sa roditeljima i primarnom porodicom, a takav je slučaj bio i sa njenim mužem, koji je u Novi Sad došao iz Beograda. Oblačili su se u crno, sva garderoba im je pretežno u toj boji. I kuća im je stalno bila zamračena, roletne spuštene, a tako je bilo i kada su tela dece pronađena. Sa komšijama su slabo kontaktirali, tako da komšije o njima gotovo ništa ne znaju - ispričao nam je izvor i dodao da će u ovom slučaju najverovatnije doći i do proširenja istrage.

Pisao tekstove za metal bendove L.P.S. i njegova supruga nisu imali društvene mreže, a L. P. S. se navodno bavio i pisanjem tekstova. Upravo on je potpisao neke od tekstova na albumu jednog domaćeg rok i metal benda. Jedan od muzičara koji su sarađivali sa njim za Kurir je potvrdio da je sarađivao sa L. P. S., ali da sa njim nije u kontaktu već četiri, pet godina. - Ovo je velika tragedija koja se desila, iako se ne čujemo više, sarađivali smo i zajedno radili na pesmama, ne mogu da verujem prosto da se ovo desilo - rekao je muzičar za Kurir.

Komšije van sebe Nisu često izlazili iz kuće Prema rečima komšija bračnog para, oni su se u doselili u Petrovaradin pre oko dve godine. Živeli su kao podstanari u pomoćnom objektu, dok su u velikoj kući u istom dvorištu stanovali drugi ljudi. Komšije kažu da su viđali par u prolazi, češće ženu sa dečicom. - Nisu često izlazili iz kuće, ono što sam viđao jeste da su znali da stave ćebe u dvorište, postave hranu i igraju se s decom. Sve je delovali kao da je u redu, nismo sumnjali da imaju neki problem, a kamoli da će ubiti decu - kažu komšije i dodaju: - Majka je šetala dečake ulicom, imali su loknice, vozili bicikliće. Ona je bila prelepa, plava kosa, mršava, kad je bila trudna stomak se jedva i video.

