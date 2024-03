BOLNA SCENA, SUZANA POLETELA U ČAST SINA ANDRIJE, DANAS BI NAPUNIO 15 GODINA: Okupljeni plakali i divili se njihovoj SNAZI (FOTO)

Suzana Stanković Čikić je poletela i napravila tri kruga sportskim avionom, a nakon toga suprug Miloš je sačekao na pisti sa osmehom na licu gde su se zadovoljno i puni ljubavi zagrlili i poljubili.

Okupljenima je ova scena bila tužna i bolna, pa su mnogi od njih počeli da plaču diveći se njihovoj snazi i hrabrosti za sve što su danas priredili u čast njihovog sina.

Roditelji Andrije Čikića želeli su da mu naprave iznenađenje tako što je njegova mama Suzana opet poletela i iz sportskog aviona. Bacala je slatkiše njegovim drugarima koji su bili okupljeni na pisti. Dečica su razigrani trčali po pisti i hvatali slatkiše i bombone.

Nakon deljenja slatkiša iz aviona, usledila je potresna scena kada su roditelji ubijenog Andrije Čikića izneli dve torte kako bi njegovo rođendansko slavlje bilo potpuno iako on više nije sa njima.

Obe torte su u obliku klavira i na taj način su neutešni roditelji pokazali da je mu je taj muzički instrument, note bili sve na svetu.

U jednom trenutku dok su pokušavajući da se nasmeju današnjem danu Suzana se uhvatila za glavu gde nije mogla da obuzda svoje emocije, pa je suprug Miloš snažno zagrlio.

Zagrljeni su ostali neko vreme dok su pojedini briznuli u plač nakon ove potresne scene roditelja koji su tog kobnog 3.maja prošle godine ostali bez sina jedinca.

Prisutni su se poslužili tortom i trudili se da savladuju emocije koje su ih preplavile tokom nekoliko sati od kada je počelo druženje na sportskom aerodromu 13. maj u Zemunu.

Direktor muzičke škole: Preplavile su me emocije

Direktor muzičke škole "Stanislav Binički" rekao je pred okupljenim prijateljima i porodicom ubijenog dečaka da je on bio njihov đak generacije.

- Preplavile su me emocije, ali reči ću par reči o našem Andriji. On je bio učenik generacije naše škole i jako mi je žao što sada nije sa nama. Andrija je bio jedan divan i poseban dečak, uspešan u svemu čega bi se uhvatio. Zauvek ćemo ga pamtiti kao nekog ko je veoma brzo ostvarivao svoje snove, ali je u tome nasilno zaustavljen - rekao je u potresno govoru direktor muzičke škole, pa nastavio:

- Stalno ističem kako sam upoznao Andriju. Prolazio sam pored učionice i iza vrata sam video malog dečaka koji svira kao veliki, izgrađeni umetnik. Bio sam začuđen, a onda sam prokomentarisao kako to svira dečak. A on mi je na to onako zadovoljno odreagovao u njegov stilu. Dobacio mi je "ali ja nisam mali", onako u šaljivom tonu.

Nakon toga usledilo je let tri aviona, koji simbolizuje njihove tročlanu porodicu, dok se sa razglasa čula pesma o avionima, Kontorov let.

Potresna scena usledila je kada su roditelji pokojnog Andrije Čikića stali na stazu odakle su poletela tri aviona gde su slali poljupce i slali ih prema nebu onako nasmejani do suza.

I na taj način su mu čestitali rođendan.