"OĆEŠ LI TI DA MI KRENEMO U MENGELE DA TE STAVLJAMO": Zvicer pretio Kapetanu dok su ga držali Belivuk i Miljković! ŠOK PREPISKE

"Robu, pare, krvnike - sve ćeš da nam daš do zadnjega. Jedino to može da te održi u životu"

Ovim rečima se vođa kavačkog klana Radoje Zvicer preko "Skaja" obratio "škaljarcu" Milu Raduloviću Kapetanu, nakon što su ga zarobili Veljko Belivuk i Marko Miljković koji su preko njegovog telefonskog broja u mamili pripadnike suparničkog kriminalnog klana.

U zastrašujućoj višednevnoj prepisci, vođa te ozloglašene grupe govori Miletu Raduloviću Kapetanu da će sačuvati svoj, ali i život svoje porodice, ukoliko bude radio sve što mu se kaže.

Ovaj sa druge strane moli da ga, u ime starih dana, samo poštede mučenja i govori da je spreman da umre. Naravno, poručuje, na Zviceru je da odluči šta će sa njim...

Milena Radulović foto: Printscreen

Nakon brutalnog mučenja, tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, Radulović je zadavljen, a njegovo telo spaljeno je na Lovćenu - na lomači napravljenoj od automobilskih guma.

Nakon što su ga zarobili, grupa kavčana snima Radulovićeve audio poruke, koje putem "Skaj" aplikacije šalju Zviceru.

Zvicer mu tada govori da oni hoće da okončaju rat koji su škaljarci započeli ubistvima, kako tvrdi, nedužnih ljudi, a Kapetan odgovara da će učiniti sve što može, ali da ne zna gde se pojedini škaljarci nalaze. Kaže da ima komunikaciju sa šefom škaljarskog klana Jovicom Vukotićem i prihvata da ga "isporuči".

Mile Radulović zvani Kapetan poslao je poruku Zviceru u kojem mu je rekao da odluči šta će sa njim.

- Ti sam odluči što ćeš sa mnom. Kako god ti odlučiš, to je to. Samo ako može samo da me ne mučite u vezi starog drugarstva. Ja stvarno u rat’ nisam učestvovao, jer bi znao ti to, a znali bi i drugi. Što se tiče rata i što se tiče drugoga, meni je sve počelo od Alana (Kožara). I to je jedina komunikacija moja oko tih stvari što se tiče tih stvari da sam ja hteo nekome nešto da naudim. Za dalje, ako se planira da se rat završi, ja tu mogu dosta da uradim. Samo mi treba vremena i dajem reč da će to tako da bude. Ali mi treba vremena za to, jer će svi poslušati - napisao je Radulović.

Radoje Zvicer foto: Printscreen Libertas

Međutim, Zvicer ga je pitao da li zna kako je rat počeo.

- Znate li da ste ubili momka koji prodaje cigare? Znaš li da ste ubili još dva momka na ostrvu? Da ste pucali čoveku u leđa, čoveku koji je čuvao Vukotiće pet godina? Da li ti znaš da su sve ovo Vukotići započeli? Misliš da mi ne znamo da je Jarić stariji ubio, ovoga mučenoga Srđana dok je prodavao cigare? Misliš da ne znamo da ga je doveo Mićko na motor’ i da je Mićko to sredio? Je li, misliš da se to ne zna? Tvoj kum Mićko. Pa ti si krenuo da radiš grđe stvari nego Alan. Sve si grđe radio od njega. Nego ćeš ti sad ođe da nam kažeš, koga ćeš ti da nam daš. Te koji su okrvavili ruke i ubijali našu braću. Bez ičega, bez ikakvog povoda. Te ćeš da nam daš. Za njih okončavanja rata dok su živi - nema. A ovu đecu što ste uveli u rat, oni nas ne interesuju. Ti nas ne interesuješ, budalčino jedna, razumeš li, ali ćeš da radiš ono što se dogovorimo - piše u poruci koju prenose "Vijesti".

Radulović mu odgovara da ga razume sve što priča, ali da on u ratu nije učestvovao.

- Ti dobro znaš da bi neko nešto čuo da je bilo od mene. A druga stvar, ja sa tobom nikada grke nisam imao, niti sam imao problema sa tobom da bih nešto tako. Uglavnom, ti odluči. Što god ti odlučiš, tako će biti, tu više nema izbora. Ako treba da stradam, da stradam, samo ako može da me ne mučite. A drugo, što se tiče svega, ja mogu da utičem da se rat završi, ali mi treba određeno vreme... Što se tiče Bara, niko nije pretnja. Niko više neće biti pretnja, a što se tiče manekena (Jovan Vukotić), znaš dobro, gledao si moje poruke - piše u poruci.

Jovan Vukotić foto: Prinstcreen

Zvicer tada mu tada objašnjava da bi ga ubili da su to hteli.

- Ne bi te vozali toliko, to da znaš. Jer smo videli da obećavaš i obećao si. Reč si dao, je li tako bilo - rekao mu je Zvicer, pišu Vijesti.

Vođa kavačkog klana tada od Radulovića traži da oda lokacije pripadnika škaljarskog klana.

- Jednu slažeš li, neće se s tobom dalje pričati. Idemo grad po grad. Počni od Kotora, pa Budva, pa Cetinje, pa Bar, pa Podgorica - piše u poruci.

Međutim, Radulović mu je govorio da ne zna, te da bi sve moglo da bude kako treba, ali mu samo treba vremena da to reši.

- Ćuješ li ti što je tebe pitam? Đe su ovi što sam ti rekao, jadan ne bio. Nemoj da se zajebavamo. I da vrtiš jednu te istu priču" - odgovorio mu je Zvicer.

Radulović je, između ostalog, Zviceru je objašnjavao da je njemu bio interes samo Alan Kožar.

- Taj rat je tako počeo da mene to uopšte nije interesovalo. Jedina stvar koja me interesovala je bio Alan... Od tad možeš sve da me pitaš, a ja znam da od toga nema ništa, jer sam jedini ja kriv za sve to. Od kad je Alan ubijen. Eto. Niko više - rekao je Radulović.

Zvicer je nastavio da insistira na odavanju lokacije njegovih neprijatelja.

- Oćeš li ti da mi u krenemo u mengele da te stavljamo druže? Hoćeš li? A? Te koji su okrvavili ruke i ubijali našu braću. Bez ičega, bez ikakvog povoda. Te ćeš da nam daš. Za njih okončavanja rata dok su živi - nema. A ovu đecu što ste uveli u rat, oni nas ne interesuju. Ti nas ne interesuješ, budalčino jedna, razumeš li, ali ćeš da radiš ono što se dogovorimo - piše Zvicer u porukama Kapetanu.

(Kurir.rs/Vijesti)