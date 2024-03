PROVALILI U KUĆU U NOVOM BEČEJU I UKRALI 117.000 EVRA: Policija rasvetlila zločin i uhapcila Subotičane

Zrenjaninska policija, intenzivnim radom, rasvetlila je tešku krađu i, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, uhapsila M. D. (32) i N. T. (20) iz okoline Subotice, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

"Sumnja se da su oni, zajedno sa V. P. (23) iz Subotice, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne zbog drugog krivičnog dela, 13. januara provalili u jednu kuću u Novom Bečeju i ukrali oko 117.000 evra. Policija je u pretresu stana N. T. u Subotici pronašla pištolj i oko 27 grama marihuane, pa se sumnjiči i za krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga" piše u saopštenju PU Zrenjanin.

Osumnjičenom M. D. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju, dok je N. T. priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici, a nakon saslušanja sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Istraga povodom ovog slučaja se nastavlja.

Kurir.rs/Informer

Preneo: R.J.