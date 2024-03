SNIMCI PREBIJANJA GAGE ANTONIJEVIĆA PRIKAZANI U SUDNICI: Pregledano 4 sata materijala, vidi se kako glumac udara reditelja

Snimci tuče koja datira iz avgusta 2023. godine, a koju je, prema optužnici Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, započeo glumac i reditelj Dragan Blejogrlić kad je u hotelu "Ambasador" u Nišu napao reditelja Predraga Gagu Antonijevića, prikazani su danas u sudnici Prvog osnovnog suda.

Jedan snimak dobro je poznat srpskoj javnosti, a danas je prikazano čak četiri sata materijala sa sigurnosnih kamera hotela, sudu dostavljenih od strane policijske uprave Niš.

Bjelogrlić sa advokatima foto: Nemanja Nikolić

- Prikazani su svi detalji koji bi mogli da budu verodostojni dokazi u ovom slučaju, od momenta kad je Bjelogrlić stigao u hotel u pratnji prijatelja Nebojše Ćetkovića, glumice Katarine Radivojević i još jedne ženke osobe, preko njihovog boravka u bašti hotela, zatim u lobiju, pa sve do dolaska policije i Hitne pomoći na kraju večeri - kaže izvor Kurira i objašnjava da je to video materijal sa četiri kamere u periodu od 23 sata do četiri ujutru, u noći između 23. i24. avgusta 2021. godine.

Snimak koji je javnost već videla nastao je te večeti oko tri sata i 25 minuta, a u sudnici je prikazan više puta, usporen, kako bi se utvrdilo da li je Bjelogrlić Antonijevića udario otvorenom šakom ili pesnicom.

1 / 4 Foto: Printscreen

- Na snimku se vidi kako Bjelogrlić posle razgovora sa Ćetkovićem ustaje iz svog separea koji je bio u gornjem delu lobija, spušta se do separea u kojem je sedeo Antonijević sa glumicom Jovanom Stević i piscem Vladimirom Kecmanovićem. On prilazi pravo do Antonijevića, hvata ga levom rukom za rame i desnom ga udara u predelu lica - kaže izvor Kurira i dodaje:

Nedugo zatim, glumica Katarina Radovojević odvlači Bjelogrlića, posle čega on sa prijateljem kreće da izlazi iz hotela, ali nastavljaju da se prepucavaju.

Predrag Gaga Antonijević foto: Stefan Stojanović MONDO

Sudija je rekla da se na tom snimku primećuje kako Bjelogrlić gestikulira nešto Antonijeviću, kao da mu dobacuje.

- On je meni sve vreme dobacivao, ne mislite valjda da samo ja njega vređam, a on ćuti - prokomentarisao je okrivljeni Dragan Bjelogrlić koji je sve vreme objašnjavao situacije i odgovarao na pitanja sudije u vezi sa snimcima.

Na prethodnom ročištu je, podsetimo, oštećeni reditelj Predrag Antonijević ispričao da ga je glumac udario, potom ga psovao i pretio mu da će "da ga ubije". Naveo je tada i da su oni bili u korektnim odnosima sve dok nije prijavio Bjelogrlića da mu je putem mejla ponudio mito.

- Optuženi i ja nismo bili u komunikaciji nekoliko godina pre incidenta u Nišu. Nismo imali ni verbalne ni fizičke sukobe sve dok nije proradila pesnica - ispričao je Antonijević pred sudom, navodeći da Bjelogrlića nije provocirao, kako je on izjavio u svojoj odbrani.

Naredno ročište zakazano je za 15. april i tada će biti nastavljeno sa prikazivanjem snimaka i biće ispitan svedok Nebojša Ćetković koji je sve vreme bio sa Bjelogrlićem u društvu.