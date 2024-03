"PRVO GA JE JURILA SEKIROM, PA GA DOKRAJČILA NOŽEM" Komšija čuo viku, otkrio kako je došlo do zločina kod Požege! "TO JE ŽENA ZLO"

Miroslav Stevanović (55) iz sela Prijanovići kod Požege ubijen je u sredu u večernjim satima kada mu je nakon svađe presudila supruga Sanela (45). Komšije su i dalje u šoku šta se dogodilo u njihovom selu, pogotovo što, kako kažu, ovo je bilo mirno mesto dok ova žena nije došla, pa tako nije bilo osobe koja bi za osumnjičenu rekla poneku lepu reč.

Naime, meštani sela Prijanovići objasnili su kako je tačno došlo do ove tragedije, a prema njihovim rečima, ovo nije prvi put da se nešto ovako izdešavalo u toj kući.

foto: Drustvene Mreže

- Nije ovo prvi put da ga je tukla, redovno se to dešavalo, a inače, udavala se ona pet, šest puta, i tamo je isto radila, pa su je oterali, došla ovde u naše selo da remeti mir. Mi ovde u Prijanovićima smo uvek lepo živeli dok ona nije došla, a kako je došla, nema dana da je trezna, a mučenog čoveka maltretirala je svaki dan - kaže komšija koji živi nedaleko od porodice Stevanović.

Kako je komšija objasnio, čuli su sinoć viku u njihovom dvorištu, kasnije su saznali šta se zapravo izdešavalo u četiri zida kuće koja je ubrzo postala mesto jezivog zločina kakav ovaj kraj ne pamti.

- Sinoć je poslala Mireta u komšiluk da pozajmi pare od komšije, a pare je jedino trošila na alkohol, nema dana da je bila trezna. On se valjda vratio kući praznih ruku, posle smo čuli viku, govorila je samo: "Ubiću te, ubiću te". Pojurila ga sekirom, u jednom momentu bacila onu sekiru, on valjda video da je spustila oružje, pa prestao da beži, i ona uhvatila nož i izbola ga, đavo joj nije dao mira. Toliko je pričala da će ga ubiti da ga je na kraju i ubila - ispričao je komšija.

Za Sanelu, komšije kažu da je uvek bila takva, redovno je pretila Miroslavu, dok on sve to, valjda, nije uzimao za ozbiljno, ćutao je i trpeo dok mu na kraju nije presudila.

- Kakav je on život živeo, pa to je bilo strašno. Nema dana da mu neko od komšija ne kaže: "Mire šta će ti to u životu", ali ne vredi, on je miran, povučen, mnogo dobar čovek. Išao je i radio za nju, od njega nikada nisi mogao da čuješ da ogovara nekog, da priča nešto što nije, nikad. Jedino što je znao jeste posao, a dolazio i kod svakog ko ga pozove da pomogne, bio je i kod mene pre neki dan, čim sam ga pozvao, odmah stiže, šta god trebalo. A ona, ona je žena zlo - podelio je izvor za Kurir.

foto: Društvene mreže

Pa da podsetimo, kako smo prvobitno pisali, a prema nezvaničnim saznanjima, Sanela je u momentu zločina bila u alkoholisanom stanju, pritom se ponašala čudno prilikom davanja izjave u policiji, govorila je nepovezano i menjala je iskaze više puta.

- Čas je govorila da ga je gađala, pa da nije, pa kaže da ga je ubola nožem, pa onda da nije. Na telu Miroslava postoji povreda u predelu glave za sada nepoznatim predmetom, kao i ubodna rana u grudima. U svakom slučaju, doneto je rešenje o zadržavanju zbog sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo - kaže naš izvor iz istrage.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv). SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000 Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva – lekari Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“. Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Bonus video:

00:42 DVOSTRUKO UBISTVO SEKIROM U ZMAJEVU: Tela brata i sestre nađena u kući, u lokvi krvi