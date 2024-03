OVO SU UHAPŠENA SANELA I UBIJENI MIROSLAV IZ POŽEGE: Nasmrt izbola muža, on na mreže kačio srećne slike i pisao MOJE ŽENČE (FOTO)

U Prijanovićima kod Požege sinoć je došlo do zločina, kada je Sanela Stevanović, kako se sumnja, ubila supruga Miroslava nakon svađe, potvrdile su komšije za Kurir.

foto: Društvene mreže

Kako saznajemo, meštane je uznemirilo to što je policija bila sinoć do kasno u njihovom mestu, nakon čega su saznali o čemu se zapravo radi, a to ih je, kako kažu, dodatno šokiralo.

- Nismo mogli da verujemo kada smo čuli, svađali su se kao što se i svi svađaju, ali da baš dođe do ovoga...Strašno. Sanela ga je inače maltretirala, očigledno joj nije smeo ništa - kaže komšija za Kurir.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, Miroslav Stevanović ubijen je nožem.

Ubijeni Miroslav je na društvene mreže objavljivao fotografije na kojima je zagrljen i srećan sa suprugom Sanelom, a u opisu jedne slike na kojoj ga ona grli napisao je: "Moje ženče" i dodao emotikon srca.