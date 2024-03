DEVOJKA UMRLA U MUKAMA, HITNA POMOĆ NIJE DOŠLA NA VREME! Advokati objasnili: Ovo je postupak utvrđivanja odgovornosti ZA TRAGEDIJU

„Ćerka mi je umirala na rukama dok su nas šetali od jedne hitne pomoći do druge“ rekla je u ispovesti za Kurir majka preminule Sare Petković, za čiju smrt roditelji krive hitne službe koje nisu, kako kažu, na vreme reagovale na njihove pozive.

Sara Petković koja je 9. marta umrla ispred svoje kuće u Kaluđerici, dok je njena rodbina uporno zvala hitnu pomoć, a oni su, pozivajući se na teritorijalnu pripadnost, prebacivali nadležnost i odgovornost sa jednih na druge.

Sara je imala astmu. Dva dana pre tog kobnog dana se prehladila. Pokušala je da se inhalira, što bi joj obično pomoglo sa astmom, međutim ovog puta - ne. Bivalo joj je sve gore. Roditelji su pozvali broj hitne službe 194, a oni su im rekli da nisu nadležni. Posle poziva upućenom DZ Grocka, upućeni su na hitnu u Kaluđerici. Tada im je rečeno da će poslati ekipu. I jesu. Ali je stigla tek nakon pola sata. Što je za Saru bilo kasno.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su diskutovali o ovoj temi bili su advokati Sonja Hadži-Borjanović i Predrag Savić.

Hadži-Borjanović je odgonetnula kako dolazi do toga da poziv 194 ne prebacuje odmah na teritorijalno predodređenu službu.

- Postavila bih drugačije to, nas kao građane zanima kakva je njihova organizacija. Smatram da je nebitno da li će oni to prebaciti na drugu službu ili će izaći oni koji su primili poziv. Bitno je da osoba koja prima pozive od građana na broj 194 bude postavljena sa stručnim znanjem, a to su pre svega specijalisti urgentne medicine, da je u stanju da istog momenta prepozna da li se radi o ugroženom životu i da zna koja pitanja mora da postavi da bi mogao zaključiti stepen hitnosti. U ovom slučaju, nisam lekar, ali mislim da su kola Hitne morala biti poslata odmah ili najkasnije u roku od 10 minuta - započela je Hadži-Borjanović, pa nastavila:

- Ukoliko to nije učinjeno, nebitni su razlozi, moraju da odgovaraju. Ta osoba koja je primila poziv mora da odgovara, po meni je tu urađeno krivično delo sa smrtnom posledicom. To je teško delo protiv zdravlja ljudi, zaprećena kazna je do osam godina zatvora. Ovo se suviše često dešava, ovo postaje pojava. Imam puno stranaka kojima su najbliži ovako prošli. Morali su da dođu u roku od 10 minuta i to najkasnije.

Savić je objasnio kako se utvrđuje odgovornost, odnosno ako bi porodica smogla snage da ga potraži, kakav bi put bio:

- U pitanju je put koji je klasičan u krivično-pravnom zakonodavstvu, prvo se odradi obdukcija, pa ako se utvrdi uzrok smrti, traži se dalje veštačenje. Na osnovu toga, dalje se donosi odluka da li će tužilaštvo procesuirati predmet. Doduše, ovde je očigledno da je devojka žrtva jednog loše postavljenog sistema pružanja hitne pomoći. Ceo sistem je pao na ispitu. Ako prebacuju odgovornost zbog nadležnosti, ovde faktički deluje kao da je taj loš sistem ubio devojku. Tužilaštvo je sada na potezu, a otežavajući faktor za procesuiranje dela je to što se u medijima navodi da neće biti obdukcije. Tako bi se utvrdio uzrok smrti, odnosno da li bi do nje došlo i da su blagovremeno ukazali lekarsku pomoć.

