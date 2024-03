NIKAD VIĐENO HAPŠENJE U BEOGRADU: Ovako su pali korumpirani komunalni milicioneri! VLASNIK RADNJE IM DAO 12.000 DA GA NE PRIJAVE

Dvojica pripadnika beogradske komunalne policije uhapšena su juče zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo primanja mita i zloupotrebe službenog položaja.

Novinar Kurira Nikola Vujović izneo je detaljnije informacije o ovom slučaju.

01:38 FILMSKO HAPŠENJE U BEOGRADU: Ovo je prvi zvaničan slučaj u sektoru komunalne milicije! Novinar Kurira izneo detalje ovog hapšenja

- Nisam ni sanjao da ću ovo izgovoriti, ali policija je uhapsila milicionere, Naime, pripadnici UKP-a odeljenja za suzbijanje korupcije uhapsila su dva pripadnika komunalne milicije zbog davanja i primanja mita. Pored njih dvojice, uhapšen je i vlasnik zanatske radnje. Zapravo se desilo to da su dva pripadnika milicije oprostila jedan prekršaj koji su zabeležili u radnji privedenog vlasnika. Oni su to prećutali, a za to su tražili 12.000 dinara, koje im je on dao - započeo je Vujović, pa nastavio:

- Pripadnici UKP su saznali za ovaj slučaj i uhapsili tri osobe pod krivičnim delom primanje i davanje mita. Od osnivanja komunalne policije, kasnije milicije, ovo je prvi zvaničan slučaj u tom sektoru. Određeno im je zaržavanje od 48 časova i u tom roku će biti izvedeni pred tužioca koji je i sam napisao nalog za privođenje.

Kurir.rs

