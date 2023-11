KO PALI VEŠ MAŠINU NOĆU KAZNA 5.000! Ovo je procedura ulaska komunalne milicije po prijavi komšija i može spasiti problematične!

Za one koji nemaju vremena da održavaju okolni prostor ili nisu voljni da to rade, život u zgradi je idealna opcija. Nema košenja trave niti čišćenja oklonog prostora jer za to postoje druga odgovorna lica, čije usluge, naravno, moraju da se plate.

Ipak, život u zgradi podrazumeva i komšije sa kojima delite, osim dvorišta, hodnika, lifta i zid. A ukoliko zgrada ima lošu izolaciju, komšije mogu da vam "dođu glave".

Lupanje, bušenje, pomeranje nameštaja, glasni plač pa čak i bučna centrifuga komšijine stare mašine samo su neke od situacija koje mogu da se "dese" baš u trenutku kada vi odmarate.

Zato, da bi život u stambenoj zgradi bio olakšan i kako bi se izbegle potencijalne razmirice, postoji kućni red.

Šta on podrazumeva, da li komšija sme da bezobzirno burgija po stanu i kome da se žalimo u tom slučaju, za Espreso je objasnio predsednik Udruženja profesionalnih upravnika, Ljubiša Banovački.

- Odlukom o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgrada u Beogradu koja je doneta 2019. godine, propisano je vreme odmora koje se mora poštovati i kada bi trebalo da bude apsolutna tišina - počinje razgovor Ljubiša.

Ipak, apsolutna tišina nije stvarno apsolutna tišina.

- Apsolutna tišina podrazumeva buku do 30 decibela. Sve iznad toga podleže sankcijama. Ovo se ne odnosi samo na muziku, koja je prva asocijacija, već i na kućne uređaje koji u slučaju kvara ili dotrajalosti mogu biti glasni i remetiti vreme odmora - kaže sagovornik i dodaje da je Komunalna milicija odgovorna za kontrolu i sankcionisanje:

Vreme odmora Kako kaže, u Beogradu vreme aposlutne tišine, odnosno vreme za odmor važi: - Radnim danima: od 16h do 18h i od 22h do 7h - Subotom: od 14h do 18h i 22h do 8h, - Nedeljom: vreme odmora najduže i dnevni termin je od 14h do 18h, a noćni od 22h do 10h.

- U slučaju da vam smeta buka koja dopire iz komšijinog stana, problem možete prijaviti Komunalnoj miliciji, čak i anonimno. Oni zatim izlaze na teren i aparatom mere nivo buke. Ukolko ustanove da je iznad 30 decibela, kazna je 5.000 dinara - kaže Banovački.

Osim glasne muzike i radova, sagovornik nam otkiva da su jako čest problem veš mašine koje građani zbog jeftinije tarife uključuju noću, ali i klima uređaji.

- Pravilnikom nije zabranjeno da se veš mašina uključuje tokom noći, ali ukoliko je ona glasna i "skače", onda podležete sankcijama - objašnjava Banovački.

Ipak, rešavanje ovog problema ima svoje prepreke. Kako kaže Banovački, prijava problema i izlazak na teren može da potraje, takođe Komunalna milicija, odnosno Beli u Beogradu, moraju pozvoniti na interfon i time najaviti svoj dolazak što "problematičnom" komšiji daje vremena da se "utiša".

- Sve je u solidarnim i savesnim stanarima koji će poštovati kućni red onako kako je propisano. Ukoliko je ipak neophodno da se izvrše radovi u vremenu koje za to nije dozvoljeno, u redu je obavestiti svoje komšije da budu strpljivi kako bi se radovi što pre završili - kaže za kraj Banovački.

