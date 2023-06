KAZNA ZA ŠVERCOVANJE U GSP IZNOSI 5.000: Poznato i koliko ih je naplaćeno otkad je startovao novi sistem naplate

BEOGRAD - Građani Beograda su se dobro prilagodili novom sistemu naplate i kontrole karata u vozilima javnog prevoza, izjavio je danas Nenad Lakić, načelnik Komunalne milicije i rukovodilac Sektora za poslove komunalne milicije.

Prošle nedelje u Beogradu je počela kontrola karata u vozilima gradskog prevoza koju sada vrše komunalni milicionari, poznatiji kao "Beli".

Lakić je istakao da je uspostavljena dobra saradnja sa komunalnim milicionarima i da do sada nije napisana nijedna kazna.

foto: Kurir/J.Ivić, Printscreen RTS

"Grad Beograd je odlučio da prvo neke dve nedelje da prostora da se sugrađani naviknu na sistem naplate, pa je kontrola Komunalne milicije, odnosno 'Belih' krenula", rekao je Lakić, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

On je ukazao da je komunalna milicija od samog osnivanja prisutna u gradskom javnom prevozu kao neka vrsta asistencije kontrolorima.

"Naši sugrađani su bili naviknuti na nas, ali velika razlika je što su nekada kontrolori počinjali obraćanje našim sugrađanima, a mi smo se pojavljivali tek ako bi bilo nekih problema. Sada od početka, od ulaska u autobus i obraćanje, pa do same provere karata, celo službeno postupanje vrši komunalni milicionar i nama to u velikoj meri olakšava posao", rekao je Lakić.

On je dodao da su sugrađani jako dobro reagovali na prisustvo "Belih" i da su jako dobro informisani.

"Oni koji nisu, mi smo ih informisali kako mogu da ostvare svoje legitimno pravo na korišćenje prevoza, da li slanjem poruke, na primer 'A90' na 9011, ili smo ih upućivali na mesečnu kartu. Saradnja je bila odlična i ponosan sam na naše sugrađane, ali i kolege koji vrše kontrolu gradskog prevoza", istakao je Lakić.

foto: Kurir/J.Ivić, Printscreen RTS

Prema njegovim rečima, intencija nije bila kažnjavanje, odnosno sa time se i ušlo u kontrolu - da ne bude kažnjavanje ako ne mora.

"Naši sugrađani nam nisu dali razlog za kažnjavanje. Zašto? Pa zaticali smo mi ljude koji nisu imali kartu u svom neznanju, ali kada smo ih informisali kako da nabave kartu, oni su to i radili. Naučili su kako to funkcioniše, ali da neko nije želeo da sarađuje i kupi kartu, bio bi kažnjen", rekao je Lakić.

On je napomenuo da ne postoji neka crvena tačka ili linija kada će se krenuti sa kažnjavanjem.

"Kaznili bismo mi i do sada da su se stekli uslovi, ali naravno da po prolasku perioda prilagođavanja naših sugrađana, mi ćemo biti možda, da ne kažem, biti manje tolerantni, ali naravno da će da bude kažnjavanja, ali kakve su informacije sa terena verujem da neće biti mnogo kazni", rekao je Lakić.

On je ukazao da je kazna 5.000 dinara.

"Ukoliko zateknemo nekog bez karte, napisaćemo mu kaznu s kojom će moći da nastavi vožnju. Po izlasku iz autobusa, lice kome je napisana kazna imaće rok od osam dana da plati upola manji iznos, odnosno 2.500 dinara.

Isplativije je imati mesečnu kartu nego rizikovati kaznu. Oni koji žele najjeftiniju kartu koja važi sat i po, po ulasku u autobus treba da pošalju poruku A90 na broj 9011", rekao je Lakić.

Kurir.rs/Telegraf