EVO ŠTA ĆE BITI SA DEČAKOM KOJI JE MUČKI ZAKLAO 12 JAGANJACA? Izmenjen plan Centra za socijalni rad - njegov otac utisao na odluku

Za mirno selo Markovac kod Vršca 12. marta čula je čitava javnost Srbije i regiona kada je meštanin Predrag T. objavio da je dan pre 13-godišnji dečak sekirom mučki ubio 12 jaganjaca u njegovom toru. Iako je prošlo tek 11 dana od ovog događaja, pojavile su se informacije da će dečak, koji se još uvek nalazi u Kliničkom centru Vojvodine, ubrzo biti smešten u novu hraniteljsku porodicu zajedno sa svojim ocem i sestrama.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, postojala je zamisao i ideja da se dečakova porodica, tačnije nepokretni otac i tri sestre smeste u novu hraniteljsku porodicu u drugom mestu, ali je dečakov otac to izričito odbio.

- Centar za socijalni rad Vršac je pronašao hraniteljsku porodicu gde bi otac i devojčice mogli da žive u budućnosti, ali otac je to odbio. Kako se ne može naterati na to, od ideje se odustalo - navodi izvor upoznat sa slučajem ove porodice.

Sudbina dečaka za sada neizvesna

Što se tiče dečaka koji je ubio 12 jaganjaca, on se još uvek nalazi u KCV, gde se procenjuje njegovo zdravstveno stanje, odnosno obavlja se psihijatrijsko veštačenje.

U zavisnosti od rezultata, odlučivaće se šta će sa njim biti.

- Dugoročna zamisao je bila da se dečak, ukoliko se ustanovi da je to moguće, pridruži svojoj porodici u nekom smeštaju kod hranitelja, naravno u drugom mestu. Međutim, to isključivo zavisi od rezultata veštačenja i njegovog potencijalnog izlaska iz pomenute zdravstvene ustanove. Kako je otac odbio premeštaj, ovo pitanje za sada ostaje otvoreno. Rešenje se svakako mora naći - dodaje zvor.

Sekirom lomio lobanje i odsecao noge jaganjcima Podsetimo, trinaestogodišnjak je ušao u tor u kome je bilo oko 50 jaganjca, i ubio njih 12. Svako od njih je udareno sekirom po tri puta, lobanje su im razbijene. Udarao ih je direktno u glavu. Takođe, teško su povređena dva jaganjca, kojima je odsekao noge. Ovako je opisao jezive prizore Predrag T., vlasnik imanja na kome je maloletnik M.Ž. u ponedeljak, 10. marta sekirom ubio jaganjce. - On je oduvek imao delikventno ponašanje i zbog teških životnih uslova, mi smo ga primili da živi sa nama. Više od dve godine zajedno sa porodicom živeo je kod nas. Brinuli smo o njemu, bez ikakve naknade. Niko od dece kod nas nije čuvao ovce, njima je bila obaveza da idu u školu - istakao je Tasić.

"Komšiji ubio 10 kokošaka"

Kako je rekao, tog dana vratio se sa posla kući zajedno sa ženom i video dečaka kako beži iz dvorišta.

- Ovce su bile na pašnjaku, a jaganjci kod kuće. Nismo ni slutili šta se dogodilo. Ulazim u tor da obiđem jaganjce, kada unutra masakr. Životinje koje nisu bile povređene trčale su ka vratima kako bi pobegle. Jaganjci leže u lokvi krvi, sa razbijenim lobanjama. Prvo sam pomislio da su šakali, ali kada sam video povrede odmah sam znao da je on to uradio. Nakon toga sam pozvao policiju - ispričao je sagovornik.

Prema njegovim rečima, uhapšeni maloletnik je nakon zločina otišao do česme i oprao krv sa sekire, a zatim je sakrio u kuću pored.

- Na par mesta po selu imao je spakovane stvari, čak se priča i da je imao još jednu sekiru. Verovatno se presvlačio, tu je bilo mnogo krvi - prisećao se on.

Tasić je istakao i da je maloletnik ranije komšiji ubio 10 kokošaka, te da je po selu stalno pravio probleme.

- Nosio je nož u školu, krao od lovaca patrone za puške, maltretirao starije komšije i vršnjake u školi. Ja sam i ranije zvao Centar za socijalni rad i sve to prijavljivao. Oni su mi stalno govorili da ne mogu da reaguju dok on nešto ne uradi - rekao je on uz napomenu da se po selu pričalo i da hoće da ih pobije.

- Pričao je da hoće da nas ubije, kako bi otišao u zatvor jer su tamo bolji uslovi. Zatečeni smo, sam ovaj čin je toliko jeziv da mi zaista nemamo više reči. On je toliko hladan, kao da nije ništa uradio - zaključio je.

"Igrao sam se sekirom"

Komšije maloletnika otkrile su ranije da je nakon zločina stajao nasred ulice sa krvavom odećom.

- Pozvala sam ga da uđe kod mene u radnju, dok ne dođe policija i tada sam ga pitala: "Šta si to radio?", na šta mi je on samo kratko odgovorio: "Igrao sam se sekirom".. Imao je neki čudan pogled, nije mnogo pričao - ispričala je komšinica.

Kako je ispričala, maloletnik je ceo taj dan lutao, te išao od kuće do kuće.

- Ceo taj dan on je negde lutao, išao je od kuće do kuće. Zatim je otišao i kod Peđe, kod koga je nekada i živeo. Ušao je u kuću, otišao do frižidera, jeo i onda krenuo do štale gde je i pobio sve ovce. Priča se po selu da su scene bile jezive, lokve krvi, obezglavljene životinje. Mi smo šokirani, ne možemo da dođemo sebi - ispričala je uznemirena komšinica.

Kako kaže, vlasnik ovaca je prvo pomislio da su ovce ubili šakali, ali je usledio šok nakon što je saznao da se iza svega krije maloletnik koji mu je živeo u kući.

