STARLETA BILA NA RUČKU SA SUPRUGOM ALEKSANDRA ŠARCA UOČI NJEGOVOG UBISTVA: Evo šta je okrivljeni muž Tamare Đurić rekao u sudu!

Nikola Kačarević, suprug starlete Tamare Đurić, koji je optužen da je kao pripadnik kriminalne grupe koju su organizovali Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i Radoje Zvicer izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da se neposredno pre nego što je ubijen video u Tržnom centru Ušće sa pokojnim Aleksandrom Šarcem tvrdeći da mu je on bio drug, da su se porodično viđali i provodili vreme zajedno i da ga "nije namestio".

Podsetimo, prema optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, Kačarević je pripadnicima kriminalne grupe čiji je član bio javljao kretanje pokojnog Šarca, davao informacije o njegovom kretanju a za to dobio 6.000 evra. Tokom prvog javnog izlaganja Kačarević je gotovo u svakoj rečenici pominjao "svoju suprugu Tamaru".

nikola kačarević i tamara đurić foto: ATAImages

- Moja porodica i ja trpimo veliku nepravdu, od medija koji su me zajahali. Moja žena im je poslala skrinšot da je toga dana Aleksandar Šarac zvao mene da se vidimo, a ne ja njega. Mi smo se poznavali od 2008., izlazili smo družili se, kada sam otišao u zatvor 2013. on me posećivao, slao mi pakete, a kada sam izašao 2019. redovno smo se družili išao sam na njegove rođendane, rođendan njegove žene, deteta, on na rođendane moje žene. Celo leto 2020. proveli smo svi zajedno porodično na mom gliseru kod Ostružnice, deo leta smo bili svi zajedno sa ženama u iznajmljenoj kući kod Novog Sada, uživali, kupali se u bazenu - pričao je optuženi Kačarević o bliskosti sa ubijenim Šarcem.

Tokom izlaganja, naveo je i da su se njegova supruga Tamara Đurić i udovica Aleksandra Šarca, Sanja Šarac družile i da su njih dve kobnog dana, kada je Šarac teško ranjen u garaži Tržnog centra Ušće, bile zajedno na ručku.

U svojoj odbrani je naveo da je toga dana 17. oktobra 2020. trebalo sa dvojicom prijatelja da montira plakar u stanu u koji je trebalo da se useli sa starletom kada ga je pozvao Šarac.

fotografija na kojoj se vidi kako su šarac, kačarević i tamara đurić bliski foto: Privatna Arhiva

- Na dan kada je moj život izgubio život, on me pozvao i pitao da li je Tamara ustala, da zajedno sa njom i njegovom suprugom Sanjom odemo na doručak, ali je ona još spavala. Ja sam otišao na plac, a onda da kupim šarke i lajsne koje su falile za plakar. Pozvao me Šarac i pitao da se nađemo u Ušću, pošto je on išao da kupi detetu igricu. Ja sam bio sa Markom koji je rekao da ne može u staroj trenerci, ali je Šarac pozvao ponovo, stavio sam ga na spikerfon i on mu je rekao "baš će tebe neko da gleda". Zvala me u međuvremenu i Tamara, rekla mi je da ide sa Sanjom Šarac na Vračar negde na ručak ili piće i rekla mi da je Šarac rekao da ide sa mnom, pa je interesovalo kada ću da dođem kući da montiram plakara - ispričao je Kačarević navodeći da je supruzi objasnio da idu na kratko i da su potom on i Marko otišli da se nađu sa Šarcem u restoranu Valter.

aleksandar šarac izrešetan u tc "ušće" a devet dana nakon toga podlegao je povredama u bolnici foto: Nemanja Nikolić, Instagram Printscreen

- Naručili smo ćevape, malo proćaskali jer se nismo videli nekoliko dana i onda smo krenuli, Šarac je zastao da na prvom spratu kupi detetu igricu, a ja sam otišao do apoteke da kupim lek. Dok sam još kupovao, naišli su Šarac i Marko i zajedno smo otišli do garaže, mi na nivo minus dva a on na minus jedan. Mi smo otišli kući da namestimo plakar, stigla je i Tamara. Dejan Palić je sa nama nameštao plakar, kada ga je pozvala drugarica i rekla mu da je Šarac ranjen. Tamara je zvala Sanju, ona se prvo nije javljala, pa se javila i kroz plač joj rekla da je Šarac ranjen. Bili smo u šoku, jer smo do pre 15 minuta bili zajedno - ispričao je iznoseći odbranu suprug Tamare Đurić.

On je potom naveo da je ubrzo u neko pozvonio na vrata i da je njegova žena koja je tada bila u sedmom mesecu trudnoće otvorila vrata.

- Uletela je policija, pretresali su sve, dizali dušeke - naveo je Kačarević.

nikola vušović, zvani džoni sa vračara, lazar ilić i radoje zvicer foto: MUP Srbije Printscreen

Inače, on je potvrdio da poznaje Nikolu Vušovića i to sa izdržavanja kazne, kao i optuženog Daria Đorđevića Dekstera, koji je u zatvoru u Austriji.

- Đorđevića znam samo kao bivšeg dečka moje sestre Tijane - rekao je Kačarević, koji danas u sudu nije želeo da odgovara na pitanja sudskog veća niti tužilaštva.

Inače, i njegova supruga Tamara, predložena je kao svedok u sudskom postupku.

Sin muzičara priznao Digao sam porše u vazduh Vukićeviću Optuženi Marko Drakula, sin frontmene grupe Direktori Nebojše Drakule, danas je u Specijalnom sudu priznao da je 7. oktobra 2019. postavio bombu pod "Porše" Lazara Vukićevića. Vukićević je inače, ubijen naredne godine, a za taj zločin sudi se klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. marko drakula priznao da je diga u vazduh "porše" lazara vukićevića foto: Privatna Arhiva - Ja sam postavio eksplozivnu napravu, ali nisam imao za cilj da nekoga povredim a kamo li da ubijem Lazara Vukićevića. Pazio sam da nikome ne naudim, da mogu da vratim vreme nikada to ne bih uradio. Tada sam razmišljao da kada neko vozi bahato i ugrožava druge, naročito pešake takav auto ne treba da postoji. Oštetio sam kola, to je bio moj jedini motiv, nisam hteo da povredim čoveka. Moj cilj je bio da uništim ta kola. Hteo bih da se izvinem javno celoj porodici Vukićević za stres i materijalnu štetu, kao i komšijama zbog štete - rekao je Drakula.

