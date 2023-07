ZA STOLOM SEDI STARLETA, METU OVERITE U GLAVU I SAMO TRAS, TRAS! Ovako su članovi vračarskog klana planirali ubistvo! EKSKLUZIVNO

Vračarski klan na čelu sa Nikolom Vuševićem, zvanim Džoni sa Vračara, dva meseca je sa saradnicima razmenjivao poruke o kretanju i planiranju ubistva Aleksandra Šarca, a kao "lokator" su koristili i poznatu starletu Tamaru Đurić, otkriveno je dešifrovanjem njihove Skaj prepiske.

Podsetimo, suprug Tamare Đurić, Nikola Kačarević, optužnicom protiv vračarskog klana se tereti da je prikupljao informacije o kretanju Šarca, koji je u njega imao poverenje i za 6.000 evra javljao pripadnicima grupe gde se sastaju, kako je Šarac obučen i gde tačno sedi.

Nikola Kačarević i Tamara Đurić foto: Antonio Ahel/ATAImages

Detaljne instrukcije

Kako Kurir eksluzivno otkriva, od 27. avgusta do 17. oktobra 2020, Kačaravić je ugovarao sastanke sa Šarcem, na različitim lokacijama, fotografisao mesta na kojima zajedno sede i te slike slao Vušoviću. Prema optužnici, likvidacija je najpre planirana u jednom poznatom restoranu u blizini Novog groblja. Danima su, kako se navodi, obilazili mesto i pripremali sve.

Vođa grupe Nikola Vušović, koji je u bekstvu. 30. avgusta 2020. obaveštava pripadnike grupe preko Skaja da će se Šarac narednog dana sastati sa Kačarevićem i njegovom suprugom u restoranu i daje detaljne instrukcije ostalim pripadnicima grupe koji su već raspoređeni.

- I samo smireno i odlučno i da ugasimo smrada cinkaroškog, meta nam je najveći smrad u Beogradu. Za stolom će biti ona Tamara Đurić, starleta, pa ćete prepoznati lako, ali nemojte da pogodite nju ili drugog momka za stolom što će sedeti sa ovim. Samo ovog, koji nam je meta, overite ga u glavu, obavezno i paljba! - glasi poruka.

Ubijeni Aleksandar Šarac foto: Nemanja Nikolić, Privatna arhiva Šok poruke Tokom planiranja likvidacije Aleksandra Šarca, došlo je do promene u tome ko će biti izvršilac. Tako pripadnik kriminalne grupe Uroš Piperski u jednom trenutku obaveštava saradnike da ima "kamikazu za Ušće". Podsetimo, prema navodima optužnice, u Šarca je u garaži tržnog centra pucao Lazar Ilić, koji je uhapšen u Budvi u januaru 2021. Posle zločina, optuženi Piperski poslao je Skaj poruku pripadnicima grupe: "Koji Meksiko usred Beograda".

Vušović nije objašnjavao da li je sa planom upoznata i starleta, ali je nekoliko puta naglasio da ona i njen muž nisu mete i da se puca samo u Šarca.

- Tamara Đurić po svemu sudeći nije ni znala šta se dešava i šta se sprema, već je samo iskorišćena jer je poznata ličnost - objašnjava izvor.

Za ubicu je, kako proizilazi iz Skaj prepiske, bio određen optuženi Filip G., zvani Lubeničar. Filip G.: Ona će da bude orijentir.

Vušović: Nema promašaja tu, daćemo vam tačno gde sede od vrata koji sto, ko je sve za stolom, šta imaju na sebi. To je sutra hajdučki ustanak.

Pratili i prognozu

U nastavku prepiske optuženi za učešće u ubistvu dogovaraju detalje, obilaze restoran, navode šta će da obuku i gde da se presvuku, kao i gde će posle zločina da zapale auto. Skaj prepiska otkriva da su pratili i vremensku prognozu, kako im kiša ne bi ugasila automobil koji gori. Narednog dana, Vušović obaveštava ostale da je sve spremno i daje im poslednje instrukcije.

Nikola Vušović u bekstvu foto: MUP Srbije Printscreen

Vušović: To je to braćo, naš je danas smrad, znači samo smireno i pravo u metu. Lagano, prolazite bez stajanja, samo rokanje. Repetirajte utoke pre ulaza i samo tras, tras. To je sve 20 sekundi ukupno. Pripadnike grupe potom obaveštava da je meta stigla u restoran i objašnjava im tačnu lokaciju gde sede.

Vušović: Meta ima ljubčastu majicu. Znači samo smireno i odlučno kada uđeta u baštu desno od ulaza širok sto, sve kako smo pričali i napad u metu i paljba. Sedi ona starleta za stolom, Tamara.

Međutim, pošto pojedini saradnici kasne, u 19 sati šalje novu poruku: "Ajde braćo, eno ga smrad jede dezert da mu serviramo poslednju večeru".

Istraga došla do otkrića Hteli da ubiju i Tamarinog muža Puna dva meseca, prema optužnici, vračarski klan pokušavao je da uđe u trag Aleksandru Šarcu i da ga likvidira. Iako im je suprug Tamare Đurić, kako se navodi, davao informacije o kretanju mete, nikako nisu uspevali da dođu do njega. Zbog toga su počeli da sumnjaju i u Kačarevića. Vušović: I ovaj to što ga namešta mi deluje da vrda, sam je hteo da dobije pare za to, sve ponudio al se us..o valjda, otkud znam. I njega ćemo da zakopamo kad ovog odradimo, budala da nas j..e ovde! - Ma, meni taj što treba da ga namesti deluje kao da će nas trojicu da servira njima - dodao je je Filip G., koji je navodno u prvom trenutku bio određen da ubije Šarca, ali mu Vušović odgovara: "Neće, proverili smo to već, prvo smo ga testirali i što je rekao tako je i bilo. I babarogu nam je dao sve kako jeste. Čuva se ovaj, al od nas nema uporniji, ne može ništa da ga sačuva". Jedna od opcija je, kako se navodi u Skaj prepisci, u koju je Kurir imao uvid, bila da Šarca ubiju u stanu Nikole Kačarevića, kog su zvali Sosa. Kačarević navodno nije bio saglasan sa tim. - Brate, samo vidi mesto gde možemo auto da stavimo i da reagujemo kad ovaj dođe kod Sose kući upadamo. Sosa će misliti da ćemo da ga odsečemo kao murija, ali nećemo, nego će naši da uđu u stan i da oderu i njega i Sosu - napisao je Vušović u poruci Nedeljku Todoroviću.

Propao im plan

Međutim, iz prepiske se vidi da se članovi klana nisu najbolje organizovali, da pojedini kasne, a potom se pojavljuje i patrola Interventne policije, zbog čega im plan za likvidaciju u restoranu propada. Međutim, Vušović ih bodri: "Omašili smo večeras, bitno da se nismo ofirali, pogledala nas je sreća naleteli bi na Interventnu. Nije nam dobro vreme bilo, nikako, on je sedeo tamo skoro dva sata. Ko zna zašto je ovo dobro, navućićemo ga na još bolje mesto. Sreća prati hrabre!".

Posle izvesnog vremena počeli su da traže nove lokacije, restoran na Košutnjaku, teretanu na Banovom brdu, zatim nekoliko restorana u centru grada. U poslednjem trenutku odlučili su da to bude TC "Ušće", gde je Šarac i likvidiran 17. oktobra 2020.

Sve detalje pripreme "vračaraca" za ubistvo Aleksandra Šarca čitajte u današnjem Kuriru.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira

foto: Kurir

