PRERUŠEN U DOSTAVLJAČA HRANE OTEO TORBU SA 1.380.000 DINARA: Haos na Batajničkom drumu, udario ga pesnicom i oteo novac

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je u saradnji sa PU za grad Beograd uhapsilo osumnjičene saizvršioce A.N. (33) i M.P. (33) zbog krivičnog dela Razbojništvo i osumnjičenog D.N. (24) koji je pomogao osumnjičenima u izvršenju krivičnog dela na štetu O.B.

Naime, u ponedeljak je u Zemun, osumnjičeni A.N. upotrebnom sile prema oštećenom od njega oduzeo sportsku torbu u kojoj se nalazio novac u iznosu od 1.380.000,00 dinara, u nameri da takvim prisvajanjem pribavi sebi, M.P. i D.N. protivpravnu imovinsku korist.

- A.N. je po instrukcijama M.P. i po prethodnom dogovoru, obučen u uniformu dostavljača hrane sačekao oštećenog na lokaciji za koju je M.P. znao da će oštećeni proći. Kada je A.N. ugledao oštećenog, pritrčao mu je i udario ga pesnicom u predelu lica, iz ruke mu istrgao torbu sa novcem, nakon čega je osumnjičeni D.N. dovezao kamionet na početku Batajničkog druma, u koji je A.N. ubacio torbu za dostavu u koju je ubacio oduzeti novac i bicikl kojim se dovezao - navodi se iz ovog tužilaštva i dodaje:

- D.N. je novac kamionom prevezao u park gde je torbu sa novcem predao M.P., a on mu je kao nagradu dao iznos od 18.000,00 dinara za izvršeni transport novca. Osumnjičeni A.N. i M.P. su se branili ćutanjem, dok je D.N. u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu da je potrebno obezbediti nesmetano vođenje krivičnog postupka, te da su A.N. i M.P. ranije osuđivani, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da prema A.N. i M.P. odredi pritvor, koji je rešenjem i određen.