"SKAMENIO SAM SE..." Planinar OTKRIO šta se dešavalo pred tragediju u Alpima: "Trebalo je da krenem s njima!" Evo zašto je ODUSTAO

Iskusni srpski planinari Žarko Čiča (42) i Miloš Ristić (33) koji su pronađeni mrtvi u utorak na području planine Triglav u Julskim Alpima u Sloveniji, trebalo je u novu avanturu da krenu zajedno sa alpinistom Zoranom Pernjakovićem koji je za Kurir ispričao kakav je bio njihov plan i kako je nažalost došlo do nesreće.

Podsetimo, u subotu je prijavljen nestanak dvojice iskusnih srpskih alpinista i tada je počela opsežna potraga za njima. Timovi za spašavanje pronašli su Srbe u utorak i sumnja se da su oni prilikom penjanja pali u ambis, navodi Policijska uprava Kranja.

poginuli alpinista miloš ristić foto: Printscreen/Facebook

- Naš plan je bio da se nas trojica nađeno u subotu na parkingu u podnožju doline i da se popnemo u toku dana, a potom da se spustimo, odemo na ručak neko piće i svako nastavi svojom novom rutom - objašnjava Pernjaković i dodaje:

- Prethodno sam stupio u kontakt sa alpinistima iz Slovenije, gde sam se detaljno raspitao o terenu, ali i o vremenskim uslovima. Sve to sam predočio Željku i Milošu, a nakon toga sam im u petak popodne ipak rekao da neću ići u ovu avanturu sa njima. Objasnio sam i poslao napismeno kakvi su uslovi, kao i to da niko od drugih planinara neće ići tom rutom kada smo planirali. Njih dvojica su rekli da će ipak ići na to penjanje.

Kako nam je objasnio sagovornik, on je čekao vesti od njih, neku fenomenalnu fotografiju sa vrha, ali do toga nije došlo.

poginuli žarko čiča foto: Printscreen/Facebook

- Prvo sam pomislio da mi možda lupaju čežnju, jer nisam krenuo sa njima. Međutim, onda sam primetio da uopšte nisu bili onlajn, tada sam se zabrinuo. U nedelju me je kontaktirala Miloševa supruga i tražila mi kontakt telefon od Željka jer joj se Miloš nije javio. Tada sam se skamenio... Pitao sam je da li se Miloš ima običaj da se javlja kad god se popne na vrh, ona je rekla da je to uvek radio i zato joj je čudno šta se dešava - kaže sagovornik i dodaje:

- Rekla je da će prijaviti nestanak, a ja sam joj rekao da će to prijaviti i Gorskoj službi Slovenije. Složila se sa mnom i krenula je potraga. Njihovi automobili nađeni su u podnožju doline na parkingu, kao i vreće za spavanje, ali do njih nije moglo da se dođe jer su vremenski uslovi bili loši. U utorak ih je našao helikopter i to oko dva sata popodne na samom početku rute gde ih je naverovatnije oborila lavina.

zoran pernjaković trebalo da ide u novu avanturu sa poginuli foto: Printscreen/Facebook

Pernjaković je za Kurir kaže da uspon koji su planirali Čiča i Ristić tehnički uopšte nije zahtevan s obzirom da su njih dvojica iskusni alpinisti.

- U pitanju su iskusni alpinisti koji iza sebe imaju jako puno osvojenih vrhova koji su daleko ozbiljniji i rizičniji od ovog u Sloveniji. Ovde je do nesreće došlo verovatno usled zanemarivanja vremenskih uslova, oglušili su se o mogućoj opasnosti - navodi alpinista koji je trebao kobnog dana da bude sa njima.

Željko Čiča bio je poznati alpinista koji je svoja osvajanja objavljivao na svom Fejsbuku i ljudi su obožavali da gledaju predele i vrhove planina. Pretežno je išao sam u avanture, nikada sa planinarskim udruženjima. Kako nam je rekao sagovornik, Čiča je dugo živeo u Švajcarskoj, a potom se preselio u Nemačku, a svoje slobodno vreme provodio je na planinama, takoreći "Alpi su mu u krvi". S druge strane Ristić je bio dosta ozbiljniji planinar ali on svoje objave nije toliko često delio na društvenim mrežama. Naime, Ristić je, prema rečima sagovornika, sa porodicom živeo u Italiji. Bio je ljubitelj miksanog terena (sneg, led, stena) u kuloarima i zaleđenim vodopadima. Osvojio je preko 50 vrhova koji su bili jako zahtevni.

ristić i čiča foto: Printscreen/Facebook

Prijatelji se na društvenim mrežama opraštaju od nastradalih gde navode da je ovo veliki gubitak za planinarsku porodicu.

- Ko nije probao ne zna šta je magija, ko nije doživeo ne zna šta je bol, saučešće porodicama. Večna vam pomen hrabri momci! Bože dragi ne mogu da verujem. Tuga, tuga za vrhunskim planinarima - samo su neki od mnogobrojnih komentara.

