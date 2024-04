ZBOG OVOGA OSUMNJIČENI NIJE IMAO REAKCIJU NA DETEKTOR LAŽI Poligrafista otkrio: Da li NA OVAJ NAČIN mogu da dođu do Dankinog tela?

Slučaj nestanka Danke Ilić u okolini Bora završio se najgorim mogućim scenariom.

Naime, dvojica pedesetogodišnjaka su osumnjičeni da su monstruozno postupili sa, sada već beživotnim, telom nesrećne devojčice.

Ipak, nakon što ih je policija saslušala, i odvela na poligraf, dogodile su se neke nelogičnosti, odnosno jednom od osumnjičenih je reakcija kasnila na pomenutom ispitivanju.

foto: Nemanja Nikolić

Gosti "Pulsa Srbije" koji su obrazložili ovu situaciju bili su Slobodan Zečević, poligrafista i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira

Ljude je zbunila izjava ministra policije da je jedan od osumnjičenih imao odloženu reakciju na poligrafu, pa je Zečević rekao da to delom ima veze jer je alkoholičar:

- Pre svega, pohvalio bih tog poligrafskog ispitivača jer ova dvojica koji su testirani su alkoholičari. Do ovih novih aparata, oni su se nisu ni testirali. Taj poligrafski ispitivač je uradio eksperimentalni test, utvrdio je akciju i reakciju na vreme, kako reaguje taj čovek i na osnovu toga, u stvarnom tekstu, on je došao do njegovih reakcija koje nisu na relevantnim pitanjima, nego su pomerena na irelevantna pitanja. Test je sastavljen od psiholoških pitanja u vezi sa samim telom. Poligraf je ovde, kao i u mnogim slučajevima, iako se borimo da on bude samo jedan od indicija, ali je pokazao rezultate. Takođe, provlači se pitanje, ko daje alkoholičarima daje automobil. Alkoholičari imaju sasvim drugačije reakciono vreme od normalnih ljudi.

02:23 ZBOG OVOGA OSUMNJIČENI NIJE IMAO REAKCIJU NA POLIGRAFU! Zečević otkrio: Da li mogu preko poligrafa da dođu do Dankinog tela?

Rajko Nedić je izneo najnovija saznanja u vezi osumnjičenih za ovaj hladnokrvan čin:

- Poslednja saznanja je da će osumnjičeni u toku dana biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Za sada se i dalje ne zna da li će imati svoju odbranu, odnosno advokate ili će biti postavljeni advokati po službenoj dužnosti. Potraga za telom i dalje traje, a kako vreme prolazi sve će biti teže jer su oni rekli da su telo odneli sa deponije na drugo mesto, a to može biti bilo gde.

Potom je Zečević otrkio da li osumnjičeni mogu ponovo da idu na poligraf kako bi dali informacije gde je telo:

- U svakom slučaju to je moguće, ali da bi radili lokacijske testove, to je ogroman posao. Morate da slikate sva mesta na koja sumnjate da je odbačena mala i bitno je koliko dana bi sve to oduzelo. To bi funkcionisalo tako da im vi pokazujete određene slike i da uvidite na koju će imati reakciju. Polgirafsko ispitivanje u jednom testu je tri minuta i 20 sekundi, a priprema za isto traje i po nekoliko sati, a ovo poligrafsko ispitivanje bi trajalo dosta duže. Prati se da li ste sposobni za ispitivanje, da nastavite, trošite adrenalin, a čim se on istroši, trebalo bi da se prekine poligraf jer nećete dobiti rezultat.

Kurir.rs

