SKANDALOZNO SVEDOČENJE MAJKE OSUMNJIČENOG: Brine da li joj se sin OKUPAO! "Garantujem 1.300 odsto da nije ubio Danku!" (VIDEO)

Dok čitava zemlja bez daha čeka da policija pronađe telo Danke Ilić, dvojica osumnjičenih S. J. i D. D. su priznala zločin i do detalja opisali kako su usmrtili devojčicu.

Ekipa Kurira razgovarala je sa Svetlanom, majkom osumnjičenog D.D. koji bi danas zajedno sa drugim osumnjičenim trebalo da bude saslušan u Tužilaštvu.

Majka tvrdi da njen sin nije ubio malu Danku i kaže da joj je posle ovih vesti ozbiljno narušeno zdravlje.

foto: Kurir televizija

- Kad sam čula šta se desilo, ja sam imala 180 sa 100 pritisak, a 94 otkucaja (srca u minutu). Rekla sam da idem u Hitnu (pomoć), ali nije bilo jer bili su ovi u Banskom Polju. I nisam dobro ni sad - bilča je prva reakcija majke osumnjičenog D. D.

Na pitanje naše novinarke Slađane Nedeljković kakav je njen sin, rekla je:

foto: Kurir televizija

- Dejan je dobar sin, sluša ovde, on je bio moja desna ruka. Za sve. Zato ja plačem, on je bio moja desna ruka. Voleo je neku čašicu samo da popije. Ništa mi nije rekao za devojčicu. Uhapsili su ga na poslu. Nisam ga videla. On treba sad da se kupa, da se brije, odelo da se promeni. Ja sam na televiziji čula.

Ubešena je da njen sin nje počinio užasan zločin uprkos saopštenju policije da ga je sam i priznao.

- Kažem da nije on bio. Garantujem 1.200-300 posto da on to uopšte nije uradio.

Potvrdila je i da joj je policija pretresala kuću, rekavši da joj je to bilo čak i smešno.

- Petresali su, ovde imam jedan bambar, možda je smešno, imam tu kutije sa jajima. Ništa nisu našli, ni u vešmašini, ni u mašini za šivenje, ni u ostavi.

