MONSTRUOZAN PLAN! 14 dana potrage za telom devojčice, svi se pitaju SAMO JEDNO! I kada je suočen sa istinom, NEĆE DA KAŽE GDE JE

Telo devojčice Danke Ilić (2) iz Bora ni posle 14 dana danonoćne potrage u okolini Bora nije pronađeno.

Policajci, vatrogasci i pripadnici drugih nadležnih službi do sada su pretražili dvadesetak lokacija za koje su od osumnjičenih dobili informaciju da je tamo telo ubijenog deteta, ali ni na jednoj nije pronađeno ništa, pa se nameće pitanje - zašto osumnjičeni ne žele da otkriju gde su odneli telo nakon zločina u Banjskom polju?

Premestili ostatke

mala danka ilić koja je udarena kolima u blizini pojate svoje porodice u banjskom polju foto: Kurir

Osumnjičeni radnici borskog JKP "Vodovod", Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50), kako se sumnja 26. marta udarili su devojčicu službenim kolima "fijat panda" u Banjskom polju. Po sopstvenom priznanju Dragijević je dete ubacio u kola, a potom je zadavio i bacio na obližnju deponiju. Telo je, kako je naveo na saslušanju, uz pomoć brata Dalibora (40) i oca Radoslava (73) 28. marta premestio na drugu lokaciju, ali niko ne želi da kaže na koju.

Stručnjak za bezbednost Ratomir Antonović, kaže za Kurir da je celokupna situacija u slučaju Danke Ilić veoma konfuzna.

osumnjičnjičeni za teško ubistvo srđan janković i dejan dragijević foto: Nemanja Nikolić

- Veliko je pitanje šta su osumnjičeni zapravo uradili sa telom, a to će se saznati onda kada ga pronađu. Ono što je ubicama najverovatnije bilo u glavi nakon zločina, jeste da se što pre reše tela. Davanjem novih i lažnih lokacija gde su ostavili telo, dovodi do toga da se istraga odugovlači, a vreme koje prolazi znatno utiče na to u kakvom stanju će biti pronađeno telo devojčice - navodi Antonović i dodaje:

- Telo vremenom propada, a ukoliko uključimo u to i mesto na kome se nalazi, može da oteža samu procenu kako je nastupila smrt. Možda su posmrtne ostatke bacili, zakopali ili uradili još nešto monstruoznije.

Naš sagovornik objasnio je i da je malo verovatno da uhapšeni neće da kažu gde je telo jer se vode tezom "nema tela, nema dela". Kako dodaje, tom tezom se najčešće služe kriminalci, ali nije za očekivati da se njome služe i radnici borskog "Vodovoda".

ratomir antonović foto: Kurir TV

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Željko Brkić, rekao je da je preko 1.500 policijskih službenika zajedno sa više od 1.000 građana iz različitih službi pomoglo i dalo svoj doprinos da se devojčica pronađe.

Zlotska reka

- Mi smo pretrage terena usmerili na one lokacije za koje su nam osumnjičeni rekli da su tamo ostavili telo. Za sada pregledamo korito Zlotske reke - rekao je juče državni sekretar gostujući na TV Pink.

Brkić ponašanje osumnjičenih opisuje kao "najmonstruozniji oblik ljudskog ponašanja."

- Vi kod njih možete videti takvo odsustvo empatije i bezobzirnost, čak i sada kada je suočen sa istinom, osumnjičeni ne želi da kaže gde je sakrio telo Danke Ilić. To govori o velikom nedostatku empatije. To dete ima pravo na dostojanstveno sahranjivanje, da roditelji mogu da mu posvete grobno mesto. Lišeni su svakog ljudskog osećanja - kaže Brkić i dodaje da je do sada prikupljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih može da se zastupa optužnica i dodaje da će nadležni moći da donesu odgovarajuću presudu.

željko brkić foto: TV Pink Printscreen

- Nadam se da će telo biti pronađeno, nesumnjivo je da je dete sa mesta kontakta sa vozilom uneto u vozilo - rekao je Brkić.

Ima dokaza

Advokat Predrag Savić, objasnio je da i ukoliko se telo Danke Ilić ne pronađe, osumnjičeni mogu biti procesirani za krivično delo teško ubistvo.

- Tu su priznanja izvršioca, njihovih prikrivača koji su iz reda uže familije, imamo mnogo drugih dokaza... Moguće je izvršiti rekonstrukciju nastanka saobraćajke, iz koje će se videti da je bila takva da nije mogla da proizvede smrtne posledice jer je bila brzina od 20 kilometara na sat - naveo je advokat za medije i dodao da bi za krivični postupak bilo dobro da se telo nađe, da se izvrši obdukcija, sudsko-medicinsko veštačenje i da se na naučni način dokaže uzročno-posledična veza između povreda i smrtnih posledica.

VJT u Zaječaru I majka pod lupom Tokom jučerašnjeg dana u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru koje vodi istragu ubistva Danke Ilić saslušana je Svetlana Dragijević, majka osumnjičenog Dejana i supruga osumnjičenog Radislava, kome je juče određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je pomagao sinu da premesti telo. On se, podsetimo, juče na saslušanju branio ćutanjem. svetlana i radoslav dragijević nakon što im je stariji sin dejan uhapšen. ubrzo je kao osumnjičeni za pomaganje uhapšen i radoslav, ali i njihov mlađi sin koji je preminuo u ps bor foto: Kurir televizija - Svetlana je saslušana u nadležnom tužilaštvu kako bi se proverilo da li ona ima informacije vezane za ubistvo devojčice, kao i da li je možda ona kao i ostali članovi njene porodice učestvovala u zločinu. Ovo verovatno neće biti jedino njeno ispitivanje - navodi izvor i dodaje da je dom Dragijevića u selu Zlot juče bio zaključan. Podsetimo, Svetlana i Radoslav juče su saznali da im je mlađi sin Dalibor preminuo u PU Bor, gde se nalazio kao osumnjičeni u pomaganju svom bratu da se reši posmrtnih ostataka ubijenog deteta.

Gradonačelnik Čuo sam se sa ocem male Danke Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić juče je kroz suze naveo da je njihov grad zadesila velika tragedija. gradonačelnik bora foto: Printscreen - Velika tuga za sve nas koji žviimo u Boru, osećamo veliku bol, ali ne samo mi u Boru, nego cela Srbija, cela Evropa. Teško je kada znamo da dete, koje nije imalo prilike da proživi život, nastrada u ovako monstruoznom zločinu. Čuo sam se sa ocem i bakom male Danke, izjavio sam im saučešće u ime grada Bora i u svoje lično ime. Moram reći da su jaki - rekao je gradonačelnik: - Ovakav monstruozni zločin se ne pamti. Očekujem i verujem da će tužilaštvo i sudstvo dati maksimalne kazne, one po zakonu. Vreme je da se razmišlja o promeni zakona, da se mnogo oštrije takvi ljudi kažnjavaju. Da se to nikada ne ponovi u Srbiji.

Direktor "Vodovoda" Podnosnim ostavku iz moralnih razloga Goran Pavić, direktor JKP "Vodovod" Bor podneo je neopozivu ostavku iz moralnih razloga. Pavić je najavio da će podneti i odgovarajuće krivične i druge prijave protiv osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, ali i drugih odgovornih lica u preduzeću. direktor vodovoda o svojim zaposlenika koji su osumnjičeni za teško ubistvo danke ilić foto: Nemanja Nikolić, Facebook - Iz moralnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mesto direkrora, s obzirom na to da su osumnjičeni za ubistvo deteta zaposleni u ovom preduzeću i da postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo gnusno ubistvo u toku radnog vremena, službenim vozilom u toku obavljanja radnog zadatka - naveo je on.