OBMANJUJU INSPEKTORE LAŽNIM LOKACIJAMA! Od bunara, preko rezervoara za vodu, do pećine, SVAKI KAMEN PREVRNULI da nađu telo deteta

Preminuli Dalibor Dragijević (40), brat Dejana Dragijevića (50) iz sela Zlot, osumnjičenog za teško ubistvo Danke Ilić (2) iz Bora, nakon priznanja da je pomogao ubici da premesti telo deteta sa deponije u Banjskom polju, davao je razne lokacije u okolini Bora inspektorima MUP koji su svaku datu lokaciju detaljno pregledali, saznaje Kurir.

Podsetimo, Dalibor Dragijević uhapšen je u subotu zbog sumnje da je pomagao bratu nakon što je izvršio teško ubistvo 26. marta. Naime, on se od tada nalazio u policijskoj stanici Bor odakle su ga inspektori vodili na određene lokacije za koje im je tvrdio da se na njima sigurno nalazi telo devojčice. Za brutalno ubistvo dvogodišnje devojčice pored Dejana osumnjičen je i njegov kolega iz JKP "Vodovod", Srđan Janković (50), ali i njegov otac Radoslav Dragićević (73) kojima je određeno pritvor do 30 dana.

- Istraga se i danas nastavlja u punom jeku, kao i prethodnih dana. Nema odustajanja dok se telo devojčice Danke Ilić ne pronađe. Timovi su od jutros već na terenu i pretraga traje - navodi Kurirov izvor i dodaje:

- Dalibor Dragijević je tokom ispitivanje inspektorima dao čak 20 lokacija u okolini Bora, na kojima je navodno pomogao bratu Dejanu da premesti telo devojčice. Navodno, on je naveo da su telo deteta bacili u septičku jamu kod njihove prve komšinice u selu Zlot, pa su pripadnici MUP juče proveravali i to. Dovezena je i cisterna za praženjenje septičke jame, ali telo ni tu nije pronađeno.

Kako nam je potom objasnio izvor, imanje Dragijevića je nekoliko puta detaljno prečešljano, bukvalno prevrnut je svaki kamen.

- Pripadnici MUP u subotu popodne sa imanja osumnjičenih izneli su lopate koje su nađene u domaćinstvu i to u velikim kesama. Veštačenjem će se utvrditi da li su one korišćene u zločinu, kao i da li se sastav ukoliko je ostala zemlja na alatu podudara sa sastavnom zemljišta u okolini, pomoću kog bi uspeli da utvrde moguću lokaciju gde su ostavili ili zakopali telo Danke Ilić - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Pokojni Dalibor je inspektore vodio i do seoskog rezervoara za vodu, gde se potom ustanovilo da nema tela dvogidšnje devojčice. Pregledana je i Lazareva pećina.

Tokom jučerašnjeg dana oglasio se i MUP Srbije, a u saopštenju su naveli da je pretražen i Lazarev kanjon i to u dužini od 4,6 kilometara, dok se danas nastavlja pretraga kanjona s obzirom da je kanjon dug 7 kilometara.

- Teren je jako nepristupačan i zahtevan, pa je pretraga takvog terena dosta otežana, ali timove koje je angažovao MUP predano rade svoj posao. Takođe, pretražuje se i Zlotska reka, ali za sada ni to ne daje neki trag da je devojčicino telo tu. Od 20 lokacija Dalibor je, kako se sumnja, između ostalog dao ovih šest, a sve ostale manje više bile su toliko nebulozne i besmislene, ali su pripadnici policije i njih detaljno pregledali.

Podsetimo, Dejan Dragijević navodno je svom ocu Radislavu i bratu Daliboru ispričao šta se dogodilo tog kobnog dana, kako je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su udarili Danku, kao i da je on na kraju kada se probudila zadavio rukama i bacio na obližnju deponiju u Banjskom polju. Tada su se navodno, porodično dogovorili da je najbolje da telo premeste na drugu lokaciju, a kako je dosadašnja istraga utvrdila oni su to uradili 28. marta, dva dana nakon zločina.

- Dejan i Srđan su poligrafski testirani na početku potrage za devojčicom, ali pošto su u trenutku testiranja bili pod dejstvom alkohola imali su zakasnele reakcije na pitanje "da li su ubili devojčicu." Istraga je išla u nekoliko pravaca, a jedan od njih bio je usmeren ka radnicima borskog JKP Vodovod - navodi dobro obavešten izvor Kurira.

