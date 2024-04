"ZLOĆANI SU OGORČENI! UBICU SAD DA PUSTE, MI BISMO MU PRESUDILI!" Komšije monstruma koji je zadavio malu Danku Ilić ZAGRMELE

Meštani Zlota odakle je osumnjičeni Dejan Dragijević (50) koji je po sopstvenom priznanju ubio devojčicu Danku Ilić (2) u Banjskom polju, nakon što je sa koelgom iz JKP Vodovoda Srđanom Jankovićem (50) prvobitno kolima udario dete, kažu za Kurir "da su ogorčeni na komšiju koji je počinio tako monstruozno delo."

Pa da podsetimo, Dragijević i Janković tog 26. marta bili su na terenskom radu u Banjskom polju gde su službenim kolima "fijat pandom" udarili malu devojčicu, a po sopstvenom priznanju u tužilaštvu, Dragijević je devojčicu uneo u kola i stavio preko alata. Kada se probudila, zadavio je rukama, a njeno telo bacio na obližnju deponiju.

srđan janković i dejan dragijević foto: Nemanja Nikolić

Kako su nam objasnili meštani, Dejana Dragijevića su nakon 26. marta viđali ispred lokalne prodavnice kako pije pivo. Nijednog trenutka po njemu nisu mogli da primete da je on nešto skrivio, ili da je uradio nešto ovako loše, neoprostivo.

- Zloćani su ogorčeni, verujte, da ga puste na slobodu sad, mi meštani bi mu presudili! Evo, ja sam stariji čovek, a kad pomislim da je neko spreman da uzme to malo pile i ubije ga, pa ja bi mu presudio. Pomno pratim vesti i na svaku novu informaciju ja se naježim - kažu komšije osumnjičenog Dragijevića i dodaju:

- Dejan je znao sa meštanima svakodnevno da pije ispred prodavnice, to je radio i njegov brat. Nije se ponašao drugačije ni od 26. marta kada je ubio to dete, nego isto kao i do sada. Ma nije se moglo ni naslutiti da je takav monstrum.

Fotografije pretrage sela Zlot

1 / 9 Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Meštani su nam potom rekli da selo Zlot, ima toliko nepristupačnog terena da je pitanje gde su mogli da ostave ili bace nevino dete.

- Naše selo Zlot je veoma nepristupačno, bukvalno na nekim mestima pitanje da li je kročila i ljudska noga. Imamo mnogo skrivenih mesta do kojih niko od nas ne ide, nekako nemamo šta da tražimo tamo. Evo ja imam neku zemlju koju sam nasledio od dede, verujte nisam bio nijednom, sve razmišljam ko zna šta će da mi iskoči kad kročim tamo - kaže meštanin i dodaje:

- Vreme prolazi, a to je sigurno još gore za telo tog deteta. Ko zna ako su je zakopali negde, ili je ostavili na nekoj ledini, a u okolini ima jako puno divljih životinja. Ne smem ni da pomislim na tako nešto loše, samo su reći prokleti da su.

rekonstrukcija kako je došlo do saobraćajne nesreće u banjskom polju foto: Kurir

Inače, za krivično delo teško ubistvo pored Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, osumnjičeni su i Dejanov otac Radoslav (73) kome je određeno pritvor do 30 dana zbog sumnje da je sinu pomogao da premesti telo sa obližnje deponije na Banjskom putu na za sada nepoznatu lokaciju. Takođe, sa Radoslavom 6. aprila, zbog sumnje da je pomogao Dejanu bio je uhapšen i njegov mlađi brat Dalibor (40), ali je on samo dan kasnije preminuo u prostorijama policijske stanice Bor.

pokojni dalibor, dejan i radoslav dragijević foto: Nemanja Nikolić, Facebook

Dalibor Dragijević inspektorima je priznao da je pomogao bratu da premesti telo i dao 20 lokacija, za koje se kasnije detaljnom pretragom ustanovljeno da nema tragova Danke Ilić. Dalibor je sahranjen u seoskom Novom groblju u Zlotu u četvrtak gde mu niko od komšija nije došao na ispraćaj.

Bonus video:

01:41 Danka Ilić