"10 METAKA JE SASUO U MOG SINA, 8 U ĆERKU, ZAŠTO?" Svi detalji haosa na suđenju masovnom ubici Urošu Blažiću! MUČNE SCENE

Suđenje Urošu Blažiću (22) iz Dubone kod Mladenovca, optuženom da je 4. maja prošle godine ubio devet, a teško ranio 12 ljudi u masakru počinjenom u Malom Orašju i Duboni, koje je trebalo da bude održano juče u Višem sudu u Smederevu, odloženo je zbog haosa koji je nastao kada su zatvorski čuvari uveli Blažića u sudnicu.

Roditelji ubijenih burno su reagovali nakon što se na vratima sudnice pojavio Uroš Blažić, pa je moralo da reaguje i sudsko obezbeđenje. Na kraju je odlučeno da suđenje bude izmešteno u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, a termin će biti naknadno određen.

Zorica Panić foto: Nenad Kostić

Prema rečima Kurirovog sagovornika, scena je bila jeziva i odigrala se u svega nekoliko sekundi.

- Nakon što se na vratima sudnice pojavio Uroš Blažić, roditelji nastradale dece su momentalno skočili sa stolica! Nastala je galama i cika, čula se treska srušenih stolica i stvorila se neverovatna gužva, a pojedine majke počele su da padaju kao pokošene kada su videle ubicu svoje dece. Stražari su brzo reagovali i svojim telima zaštitili optužene, a zatim su ih udaljili iz sudnice. Uroš i njegov otac Radiša Blažić, koji je takođe optužen u ovom postupku, trčali su s pancirima i okovanih ruku i nogu - rekao je izvor Kurira.

Blažići su posle ovoga sklonjeni u prostoriju koja se nalazi u drugom delu zgrade.

- Za to vreme u sudnici je Zorica Panić, majka ubijenih Kristine i Milana Panića, iskoristila gužvu i uzela šaržer jednom od stražara koji je bio u prostoriji. Čulo se zapomaganje i plač, neki od roditelja su pokušali da napuste sudnicu, pri čemu su ljutito dobacivali za Blažićima. Psovali su Uroša i bili besni što ih stražari svojim telima sprečavaju da napuste sudnicu - priča dobro obavešteni izvor Kurira.

1 / 6 Foto: Nenad Kostić

Ubrzo su u sudnicu stigli i lekari Hitne pomoći koji su pružili pomoć pojedinim roditeljima.

- Neki od roditelja bili su jako crveni, video im se bes na licu. S druge strane, majka ubijenog Dalibora Todorovića bila je bleda i jedva je stajala na nogama. Očevi su bili besni, nisu mogli da obuzdaju svoju tugu i bol kada su videli Blažića. Pogodilo ih je i to Blažićevo licemerje i njegova spuštena glava kad je ušao u sudnicu - rekao je naš dobro obavešten izvor.

Zorica Panić, majka ubijenih Kristine i Milana, opisala je šta se desilo kad je optuženi ušao u sudnicu.

Uroš BLažić foto: Nenad Kostić

- Uveli su Blažića, a on je ušao pognute glave... Svi su skočili na njega, i roditelji i sestre i braća ubijenih. Došlo je do koškanja između roditelja i stražara, a jednom od stražara je tom prilikom ispao šaržer. Majci i sestri Dalibora Todorovića je pozlilo i nakon toga je ušla Hitna pomoć. Gde je sad Blažiću ono junaštvo, pre godinu dana nam je streljao decu, a sad ne sme da podigne pogled!? Ne mogu da ga gledam, ovo nije suđenje, ovo je mučenje. Ovde se sudi nama, a ne njemu, ja to neću da prihvatim! Ljudi, da li ste vi svesni da sam izgubila dvoje dece i da nemam više za koga da živim! Deset metaka je on sasuo u mog sina, osam u ćerku. I sada mu se sudi? Zašto? Njemu samo doživotna i do viđenja, ništa više! - rekla je ona.

Tuga U crnim majicama sa fotografijama ubijenih Članovi porodica koji su stigli juče u Viši sud u Smederevu pojavili su se u crnim majicama na kojima su bile fotografije devotoro žrtava Uroša Blažića. U crnim majicama došla je i porodica Marka Mitrovića iz Malog Orašja koji je ubijen samo mesec dana nakon proslave punoletstva. Ožalošćene porodice pozdravljale su jedni druge, grlili se i pokušali da jedni drugima pruže podršku u teškom trenutku. U sud su došli i neki od ranjenih žrtava Blažića, a među njima su bili i Andrijana Mitrović i Nikola Mitrović koji je u sud došao na štakama. U sud je juče došla i oštećena devojka, koja je bila talac Uroša Blažića. foto: Nenad Kostić

Advokat Stefan Stefanović, koji zastupa osam porodica ubijenih i ranjenih, kazao je da će zbog visokog rizika suđenje Blažićima biti nastavljeno u zgradi Specijalnog sudu u Beogradu.

- Trebalo je da bude pripremno ročište, međutim, pre samog početka, u momentu kada su ušli okrivljeni Uroš Blažić i njegovo otac Radiša, zbog prevelikih emocija, opravdane ljutnje i besa, roditelji su to vrlo emotivno i burno doživeli i svi su ustali i negodovali. Krenuli su ka okrivljenima i onda je obezbeđenje sprečilo da dođe do fizičkog obračuna. Bilo je gurkanja, ali nije bilo incidenata. Nakon toga je predsednik sudskog veća odlučio da se pripremno ročište prekine i da se nastavi u zgradi Specijalnog suda u Beogradu, jer sudnica u Smederevu ne ispunjava uslove za suđenja visokog rizika - izjavio je advokat Stefanović.

Majka ubijenog Dalibora Ja venem godinu dana Ispred zgrade Višeg suda u Smederevu ekipa Hitne pomoći je dvaput morala da interveniše i pruži lekarsku pomoć majkama Dalibora Todorovića i Petra Mitrovića. - Godinu dana ja venem, a oni bi njemu da sude! Čuvaju ga od nas... - rekla je Danijela Vujić, Daliborova majka, koja se potom srušila, pa su lekari morali da joj pruže pomoć. foto: Nenad Kostić