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To je bilo toliko zarazno za moje drugove iz razreda VI/1 u OŠ „Skadarlija“ da smo sledeću ekskurziju skoro svi dečaci u razredu poneli svoje sveske i kockice i igrali svoja košarkaška prvenstva, deleći statistike koliko je ko dobio. Na užas devojčica iz razreda, koje su umesto toga htele u disko sa nama.

Pa, evo malo izborne statistike, i to najkonzervativnije po rezultat za vlast.

SNS je na prošlim parlamentarnim izborima, u decembru 2023, dobio 1.783.701 glas. Hajde da im oduzmemo sedam odsto tih glasova (razočarani, nezadovoljni) - dobijamo 1.658.842. E sad, na to SNS sada ima glasove SRS, koji je prošli put išao samostalno (55.782). Nek dobije 45.000 tih glasova, to je 1.703.842.

Plus, kada je donekle referendumska atmosfera, to ide i sa ove strane, pa deo birača SPS ne želi da rizikuje i prelazi ka SNS. SPS je prošli put imao 249.916, pa nek svaki peti pređe ka SNS, to je 50.000. SNS dolazi na 1.753.000. Dodajmo tome i Nestorovićev bar svaki treći (od prošlog puta 178.830), i to je 1.815.000 SNS.

I da ne zaboravimo Zavetnike (prošli put u koaliciji sa Dverima imali zajedno 105.165 glasova). Nek je Milica Đurđević tu imala pola, to je 1.867.000 za SNS. I iz NADA (191.431 glas prošli izbori), nek je Jovanovićevo divljanje odnelo ka SNS tek svaki peti glas, to je još 38.000 i SNS dolazi na 1.905.000.

SPS je u padu i, uz 50.000 koji idu SNS, možda i svaki osmi birač te opcije ode nekoj drugoj listi i socijalisti završavaju na oko 170.000.

A da vidimo sada oponente.

Nek Studentska lista uzme sve glasove nekadašnje koalicije Srbija protiv nasilja (902.450) i 20.000 SPS-ovih, pola glasova NADA 90.000 i četvrtinu Nestorovićevih 45.000 i od Dveri svih 52.000 i sve glasove Dobro jutro, Srbijo (Tadić/DJB) 45.000 i Narodne stranke 25.000 (od 33.000) i čak još i 25.000 od stranaka manjina - dobijamo 1.204.450.

I nek je onih s početak teksta sedam odsto razočaranih SNS birača (teško je poverovati, ali hajde i to da im damo) prešlo na pozicije Studentske liste, to je još 125.000 - 1.330.000.

I na neviđeno da dobiju još 200.000 onih koji nikada nisu bili zainteresovani za izbore - maksimum je 1.530.000 glasova.

Đilasova koalicija 95.000 na kraju, Autentična desnica 105.000, Karić 20.000, Narodna stranka 10.000, manjine 140.000. Svi ostali zajedno 85.000. I nevažećih kao što uvek bude 95.000.

Kada sve to ubacite u Don’t tabelu, evo vam rezultata 25. oktobra uveče - SNS 127 mandata (47,45%), Studentska lista 102 mandata (38,11%), SPS 11 mandata (4,23%) i manjinske stranke 10 mandata.

Ostali svi ispod cenzusa, najbliža bila Autentična desnica 2,62%.

Izlaznost 4.015.000 birača ili, prema biračkom spisku, 59,92%. A u stvarnosti (pošto u Srbiji boravi 5,5 miliona ljudi), to je puna 73% izlaznost.

Srećno nam glasanje 25. oktobra.