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(raznih, praktično svih boja) - nisam gledao, iako sam pre izvesnog vremena imao priliku da ga pogledam na nekoj internoj projekciji, ali ga - iz razloga za koje sam uredno podastro lekarsko opravdanje - tada nisam pogledao. Nisam ga pogledao ni na otvaranju Festa, ne zato što sam bojkotovao Fest, nego zato što nikad u životu nisam išao na otvaranja Festova, Bitefa, Bemusa i Sabora trubača u Guči.

Lordanov film ću pogledati čim distributeri blagoizvole uturiti „Zlatni rez“ na repertoare beogradskih bioskopa, a nije mi baš najjasnije zašto oklevaju da to učine. Možda zbog dužine filma - četiri sata i devet minuta - a možda i zbog drugih razloga. Ne znam. Njih pitajte.

Oni koji su stisnuli muda, stavili glavu u torbu, otišli na otvaranje Festa i pogledali „Zlatni rez ‘42“ - mislim na one do čijeg mišljenja držim - svi do jednog su saglasni u „oceni“ da je „Zlatni rez“ veliki film, moćno umetničko delo, a istog je mišljenja i Slobodan Vujanović, filmski kritičar „Velikih priča“, u čiji sud bezrezervno verujem, koji je napisao da je Zlatni rez „veliki istorijski film“.

Sve što je veliko mana je u očima sitnih, parohijalnih dušica (nije pogrešno ni napisati „guzica“). Otuda je bilo predvidivo da će premijerno prikazivanje „Zlatnog reza ‘42“, čija su mračna tema ustaški zločini koje Lordan opsesivno problematizuje i u svojim ranijim filmovima - zbog kojih je imao grdnih neprilika u rodnoj Hrvatskoj - izazvati amok jačine 10 stepeni Vukadinovićeve skale u redovima hrvatskih domoljuba, kao što je isto tako bilo predvidivo - iako dibidus apsurdno - da će zbog projekcije „Zlatnog reza“ u amok zapasti neki ovdašnji ugledni sineasti i čeljad iz boljih beogradskih kuća.

Razlog: Lordanov film su finansijski potpomogli Republika Srbija i Republika Srpska - iliti u čistunačkoj optici: Vučić i Dodik - što je bio dovoljan razlog da se Zlatni rez proglasi za „trejf“. Ako se pitate šta je „trejf“, to je suprotno od „košer“. Znači: fuj, nedodirljivo.

Da ponovim: svi koji su gledali film (mislim na one do čijeg mišljenja držim) - uključujući Vujanovića - kažu da u „Zlatnom rezu“ nema nikakvih propagandno-političkih momenata, nikavih resantimanskih natruha, da se Zlatni ne može upotrebiti ni za šta drugo osim da bude pogledan, iako - kažu oni koji su gledali - ono što se vidi nije uvek prijatno za gledanje.

Prava umetnost upravo to i treba da radi: dakle da umetničkim sredstvima saopštava neprijatne istine i da zabada prste u ljute (nezaceljene) rane.