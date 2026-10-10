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- znao je da kaže Lordanu na podnevnim sedeljkama u kafiću „Galerija“ - strateški smeštenom tik iza dupeta SANU - da će onoga dana kad bude prikazan - što je u to vreme bila podaleka budućnost - „Zlatni rez“ izazvati podjednako snažan amok i u redovima hrvatskih i u redovima srbskih kulturnih mainstream političkih elita.

Filip je (osnovano) predviđao da će srbske kulturnopolitičke elite biti zdravo nezadovoljne što u filmu na najzverskiji zamislivi način neće biti zaklano svih zvaničnih 750.000 Srba - što je, kako veli ono NSPM-ovo piskaralo, „suprotno srpskim kulturnim i nacionalnim interesima - a da će hrvatske kulturne i političke elite pasti u ljuti amok zato što je Zafranović uopšte snimio film o Jasenovcu i što - ako ga je već snimio - u filmu nije zaklano maksimum 17 Srba. I to nehotice.

Sve je to, naravno, znao i Lordan. Ali on je to oduvek znao. Nisu njegovi filmovi - od kojih je znatan broj posvećen mračnoj temi endehazijskih zločina - bili rado viđeni u redovima srbskih i hrvatskih kulturnih i političkih elita ni u vreme (zvanično) antifašističkog samoupravnog socijalizma. Kad je nedugo potom samoupravni socijalizam prdnuo u čabar - i kad su na razvalinama (već same po sebi razvaljene SFRJ) nikle neovisne banana-državice - Lordan je zbog minulog antiustaškog rada u Hrvatskoj postao persona toliko non grata da je morao da potraži utočište u Pragu.

Iz Praga je došao u Beograd, što me je podsetilo na mnogo bolja beogradska vremena, kada su u Beogradu utočište pronalazili brojni pisci i intelektualci koji su bili progonjeni u matičnim republikama, među koje ne uračunavam bosanske pjesnike i intelektualce koje je Ćosić „preko veze“ dovodio u Beograd da mu zanose nacionalna muda, što su pomenuti udarnički i činili sve dok na kraju Beograd nisu pretvorili u dvomilionske Zavidoviće. (Ništa lično protiv Zavidovića, samo im nije mesto u Beogradu.)