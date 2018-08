RASIM LJAJIĆ: Ključna naredna runda dijaloga

Naredna runda dijaloga Beograda i Prištine ključna je faza i, nakon narednog sastanka predsednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, znaće se da li se ide u pravcu rešenja kosovskog pitanja. Stanovište svih u Vladi Srbije je da to pitanje treba da se reši i da su legitimne sve opcije koje ne zagovaraju sukobe, ratove ili koje ne teže zamrznutom konfliktu. Svako ko je do sada pokušao da reši to pitanje gubio je ili u javnosti, ili na izborima. Sada postoji uverenje da se ide u proces rešavanja tog pitanja. Inače, Hašim Tači je u težoj poziciji nego predsednik Aleksandar Vučić uprkos svim opstrukcijama koje postoje u Srbiji. Interesantno je i da opozicija na Kosovu koristi sličnu argumentaciju kao dobar deo javnosti u Srbiji.

Kurir

Autor: Kurir