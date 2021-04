Poseta ministra nacionalne odbrane Kine, generala Vej Fenghea, prva u 21. veku, predstavlja jednu od najvažnijih poseta našoj zemlji.

Ova poseta je važna jer se dešava kada Srbija obeležava 22 godine od agresije NATO. Mi smo narod koji će večno pamtiti podršku Kine u najtežim trenucima. Dogovoreno je da se radi na daljem razvoju sveukupnih odnosa dve zemlje, posebno u oblasti vojnoekonomske, vojnomedicinske i vojnoobrazovne saradnje. Treba naglasiti da, otkako je započela pandemija kovida 19, medicinska saradnja postala je najvažnije područje za dve nacije. Planira se organizovanje prve zajedničke vežbe specijalnih snaga, a dogovoreno je da će VMA uskoro otvoriti centar tradicionalne kineske medicine.

Intenziviranje vojne saradnje Srbije i Kine počelo je sa kupovinom bespilotnih letelica CH-92A i laserski vođenim avio-bombama. U istom paketu se nalazila i kineska pomoć u razvoju i tehnološkoj doradi domaćih besposadnih vazduhoplova „Pegaz“. Do sada, Kina je izdvojila preko devet miliona i devetsto hiljada evra kroz različite donacije za našu vojsku, a samo 2019. za inženjeriske jedinice donirano je gotovo četiri miliona evra.

Ono što bih posebno istakao je da je Srbija tokom ranijih razgovora iskazala zainteresovanost za nabavku kineskog PVO sistema FK-3, koji bi u narednom periodu mogao da se nađe u srpskoj vojsci, ovaj sistem bi u velikoj meri ojačao naše odbrambene kapacitete. Radi se o sistemu koji je naoružan raketama dometa do 100 km po daljini i do 27 km po visini i radarom za praćenje ciljeva i navođenje raketa, koji istovremeno može pratiti do 40 ciljeva, a na 6 od njih navoditi istovremeno do 12 raketa. Raketa može da deluje u svim vremenskim uslovima i može da deluje u složenom elektromagnetnom okruženju. Sistem je zapravo kombinacija prvog modernizovanog rešenja ruskog sistema S-300 i američkog „Patriota“. Reč je o savršenom sistemu koji bi protivvazdušnu odbranu Srbije podigao na veoma visok nivo.

Narodnooslobodilačka armija Kine ima dva miliona vojnika, što je čini najvećom redovnom vojskom na svetu. Kina je svojim donacijama Srbiji, počev od medicinske opreme do vakcina, pomogla da Srbija danas bude jedna od najuspešnijih država u Evropi u borbi protiv kovida.

Čvrsti bilateralni odnosi i učešće Srbije kroz mehanizam saradnje između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope (17 + 1), kao i inicijativa „Pojas i put“, pružaju snažan privredni oslonac Srbiji. Srbija ima istorijsku šansu da, zahvaljujući poziciji, kao i političkim, privrednim i vojnim odnosima sa Kinom realizuje brojne ekonomske ciljeve i u kratkom roku postane ključna država u jugoistočnoj Evropi.

(Autor je direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije)