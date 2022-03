FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Ramzane, Srbine

Viralan“ je, što bi rekle tupoumne novindžije, postao video-snimak pravoslavnog skupa u nekoj bosanskoj pripizdini na kome neko prpošno popište u amoku poziva verne da uskliknu s ljubavlju „triput ura za Kadirova“, a skup unisono usklikuje ura-ura-ura.

Slučaj etnofiletizma dijalektički uznapredovalog u etnokretenizam zaslužuje analizu. Opštepoznato je, naime, da je Ramzan Kadirov, proputinovski gaulajter Čečenije, po veroispovesti musliman. Takođe je opštepoznato da veliki (verovatno većinski) deo SPC-ovog sveštenstva i verništva muslimane ne može očima da vidi.

Isto tako mi je nepoznato (mada nije preporučljivo reći) da je Vladimir Solovjov - po narodnosti, viđi vraga, Rus - vaktile pisao da „Srbima pravoslavlje služi uglavnom da bi mrzeli okolne nepravoslavne narode“. (Smem se opkladiti da isto misli i Vladimir Putin).

Grdno bi se, kad bi ustao iz groba, iznenadio Vladimir Solovjov uvidevši da pravoslavlje, onako kako ga shvataju bosanska seoska popištad, može da posluži i za ljubav prema muslimanima. Hoću da kažem da bi se Solovjov u prvi mah prijatno iznenadio. Došlo im iz dupeta u glavu - pomislio bi Vladimir Sergejevič - da su hrišćani u obavezi da se mole za sve ljude, a ne samo za „sve pravoslavne hrišćane“, kako se moli na SPC-ovim liturgijama.

Brzo bi se, međutim, Solovjov razočarao. Čim bi shvatio da bosanski pop usklikuje triput ura za Kadirova, ne zato što voli muslimane nego zato što smatra da je Ramzan „pošteni musliman“, koji se bori rame uz rame sa pravoslavnom braćom Rusima u boju - protiv koga - protiv pravoslavne braće Ukrajinaca. Tek to Solovjovu ne bi bilo jasno, pa bi se vratio u grob pod devizom „bolje grob nego rob gluposti“.

Da li će nadležni episkop očinski pokarati popište, odrapiti mu neku epitimijicu? Čisto sumnjam, jer osnovano sumnjam da i nadležni episkop misli isto što i popište, samo što celomudreno ćuti.

Živo me interesuje koliko li je viralni video dobio lajkova, koliko pak hejtova, mrzi me da proveravam, a sve da me i ne mrzi, sumnjam da bih umeo. Svejedno, smem se ovako na neviđeno kladiti da je neuporedivo više lajkova.

I uopšte, ne samo bosanskopopovska nego i svesrpska javna i medijska scena upadljivo štrče iz evropske medijske scene, što je maltene pouzdan znak da će kao 1989, kao i ko zna koji put pre toga, Srbija izabrati pogrešnu stranu istorije. Da ne bude nedoumica: kakav god bio ishod rata, Rusija će biti na pogrešnoj strani istorije, s tim što će Rusija po sili sopstvene istorije to morati, mi nećemo, ali po svemu sudeći hoćemo.

U svim srpskim ljubavima uvek ima dosta računice. (Znaju to dobro svi koje volimo.) Ljubavna računica bosanskog popa - i ledgona koji su dovoljno oprezni da ne kukuriknu pre svitanja - jeste sledeća: rat u Ukrajini će sakalirati, umešaće se NATO, Rusija će ga pobediti, osvetiti se umesto nas zbog bombardovanja i vratiti nam „naše“ Kosovo. A ako neka atomska bomba padne i na Beograd, jbg, love hurts.