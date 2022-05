VLADIMIR ÐUKANOVIĆ: Srbija je u ratu

Vrlo prosto rečeno - Srbija je u ratu!

Mnogima zvuči surovo, ali je istinito. Ratovi se odavno ne vode isključivo konvencionalnim sredstvima i na to moramo da se navikavamo. Srbija je uvučena u tzv. hibridni rat, odnosno rat koji se vodi nekonvencionalnim sredstvima, poput informacionog rata, plasiranja lažnih vesti, hakerskim napadima, stalnim držanjem javnosti u strahu od mogućeg terorističkog akta, dojavama o postavljenim bombama, direktnim terorističkim napadima...

Dakle, protiv Srbije se trenutno vodi hibridni rat koji za cilj ima paralisanje normalnog života stanovništva.

Za sada je orijentisan na dojave o podmetnutim bombama, što stvara strah kod stanovništva, parališe funkcionisanje sistema i zahteva trošenje ozbiljnih resursa da svaku dojavu proverite.

Neretko je to i nemoguće, jer ako u u istom momentu na 200 adresa stigne dojava, prosto je nemoguće da imate 200 ekipa koje će biti poslate na teren da provere da li je bomba zaista i postavljena. Sve dok se ne proveri verodostojnost dojave, određeni objekat, firma, tržni centar, stadion, bioskop, pozorište, šta god, ne mogu da funkcionišu. Samim tim, tog dana je taj objekat paralisan s radom, što donosi nemerljivu štetu.

Naravno, ukoliko bismo se opustili pa te dojave ne bismo proveravali, a kojim slučajem zaista se negde dogodi eksplozija i nastanu žrtve, to bi bio strahovit udarac za državu. Dakle, metoda koja je izabrana je apsolutno surova, ona dovodi do paralisanja normalnog života i odsustva mogućnosti da sistem normalno funkcioniše, a njena pozadina je bes svih kojima smeta želja Srbije da bude nezavisna i samostalna zemlja. Smeta to što nismo svrstani na neku od strana u trenutnom sukobu Rusije i NATO na prostoru Ukrajine.

Recimo da vidim još jednu od metoda koju će primenjivati, s obzirom na potencijalnu nestašicu hrane, a zbog činjenice da Srbija ima dovoljno hrane za svoje potrebe i da čak može druge da nahrani, ali prevashodno mora sebe da gleda i štiti. Verujem da će se određene diverzije usmeriti ka paljenju oranica i useva, kao i na pravljenje štete silosima i poljoprivrednim kombinatima.

Srbija ne sme da bude samostalna, niti sme da se razvija. Srbija mora da bude poslušna i pokorna, na kolenima i da se svrsta na neku od strana. Ono što mi nikako ne smemo da dozvolimo je da se ovaj hibridni rat u koji su nas uvukli pretvori u onaj pravi konvencionalni rat, jer sve mi je više očigledno da je to krajnji cilj.

Naravno, s obzirom na to da smo u ratu, pa makar i hibdridnom, red je i da se izvrši ozbiljna mobilizacija. Država mora da sprovede ozbiljnu mobilizaciju učenog sveta koji je kadar da odgovori ovoj vrsti rata i da se stavi na branik otadžbine. Novinari, informatičari, svi koji uticajni ljudi na društvenim mrežama, hakeri, kreativci s raznim idejama za podrivanje neprijateljskih redova, ma svako ko se oseća sposobnim, država bi trebalo da ga angažuje i mobiliše. Napadnuti smo i moramo da se branimo.

Takođe, naše službe neka krenu u potragu za angažovanjem najstručnijih i najučenijih naših ljudi u ovim oblastima. Dodatno, šta god je potrebno da se pribavi u smislu opreme za što bolju zaštitu od sajber-napada, preventivnog delovanja ka protivniku, ma šta god, mora država da nabavi. Bez odlaganja i bez pitanja koliko to košta.

Između ostalog, na ove napade moramo i da uzvratimo, te da svakom stavimo do znanja da bilo kakav oblik vođenja hibridnog rata protiv nas neće proći nekažnjeno.