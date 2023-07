DR NEVEN CVETIĆANIN: Varljivo leto 2023.

Leto 2023. godine je jedno od najtoplijih u jednoj od najvrelijih godina svetske istorije, ne samo u meteorološkom već i mnogo više u geopolitičkom smislu. Svuda gori, gore asfalt i beton u gradovima usled tropskih temperatura koje su primerenije centralnoj Africi nego severnoj polulopti globusa, gde je trenutno vrelina svugde, ali gore i razne teritorije geopolitički, pa je i rat u Ukrajini ušao u svoju fazu uzajamnog šamaranja, gde jedan udarac smenjuje drugi u nadgornjavanju dveju strana. Sukobu se još uvek ne vidi kraj ni ishod. No, kakav će biti mogući rezultat ovoga vreloga leta 2023. godine i hoće li gomila malih vatri koje gore svugde preći u veliki požar ili će se planeta možda strovaliti, kao što godinama predviđaju katastrofičari i apokaliptičari, u veliki oganj u kojem će se ukrstiti klimatske i geopolitičke promene, koje više neće moći da ugasi bilo koji svetski vatrogasac. Realan odgovor je - neće, jer ni ova godina, ni ovo leto nisu viđeni u svetskom strateškom kremu da se u njima bilo šta značajno desi. Ova godina, a pogotovo ovo vrelo leto viđeni su kao godina i leto iscrpljivanja, o čemu smo, između ostalog, više puta pisali u ovoj kolumni i prošle i ove godine, kada smo predvideli da će ovo biti godina iscrpljivanja više nego godina rešenja, u kojoj će svetski poslovi kuvati na manjoj ili većoj vatri, a da ipak od toga neće ispasti nikakav konkretan strateški ručak.

I sve baš tako ide, rat u Ukrajini taljiga napred-nazad, ali se drži u strateškim koordinatama, gde nijedna strana nije prešla crvene linije, iako je bilo takvih pokušaja, od nesuđenog Prigožinovog puča pa po pokušaja Zelenskog da uđe u NATO na brzom koloseku. No, ne biva to tako kako misle mali igrači, već uvek na kraju bude kako misle veliki igrači, a oni drže rat u Ukrajini unutar crvenih linija, za koje još i nema potrebe da se pređu, jer sve ide „po planu“, troši se ko treba da se troši, profitira ko treba da profitira, vojna industrija na svim stranama trlja ruke, a neuništiva strateška kasta, koja je vazda i određivala istoriju i njene tokove, dodatno je ojačala u odnosu na ostale globalne kaste. Stoga je ovo samo na prvi pogled vrelo leto 2023. godine, a u suštini je reč o varljivom letu koje će nastaviti da taljiga bez nekog značajnijeg strateškog ishoda, kao i čitava ova godina koja će se rastočiti u nizu dosadnih, ali nužnih strateških radova, kako bi se teren pripremio za one godine u kojima će konačno biti uobličena masa sitnih svetskih vatri u neki više ili manje održiv svetski strateški ručak, koji će pri ili kasnije biti skuvan.

Ali ne ove godine i ne ovoga leta. Sledeća, 2024. godina, već će biti mnogo zanimljivija jer u njoj svašta nešto treba da se odluči po svetu, te će naredna godina biti uvod u „godine raspleta“, kako je to običavao da govori jedan naš bivši moćnik, koji se nije uspeo održati u prethodnom krugu narečenih „godina raspleta“. No, to je za najveći broj ljudi koji se bore sa svakodnevnim preživljavanjem veoma apstraktna tema, jer ljudi pritisnuti svim i svačim poslovično razmišljaju po onoj „sledeće godine ko živ ko mrtav“, pa tim temama luksuz imaju da se bave samo školovani ili manje školovani analitičari, koji tačno predviđaju ili lupaju.

Stoga, najpre valja preživeti ovo vrelo varljivo leto i pomalo se tokom njega i odmoriti, jer se ne valja mnogo iscrpeti u ovoj „godini iscrpljivanja“ pošto nas od jeseni opet čeka isto taljiganje, u svakom smislu.